ЦИК готов провести перевыборы в Приморье до 16 декабря

СЕГОДНЯ 05:10 2018-09-20T05:53:41+03:00

Сегодня в администрации Приморского края состоится совещание краевого избиркома и депутатов Законодательного собрания Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Изменить размер текста: A A

В Приморье замаячило решение всех митингов, двухсторонних обвинений между партиями «Единая Россия» и «КПРФ» и протестных настроений из-за второго тура выборов губернатора края. Центральная избирательная комиссия рекомендовала краевому избиркому признать голосование за кандидатов недействительным. Выбрать нового главу региона планируется до 16 декабря 2018 года.

Сложная политическая ситуация сохраняется в Приморье. У здания администрации Приморского края продолжают выходить на митинг коммунисты, поперёк им устраивают такие же акции единороссы. Обе стороны обвиняют друг друга в подкупах избирателях и грязной игре на выборах. Причём если «ЕР» это делает в спокойной обстановке, приглашая журналистов в свой предвыборный штаб или на небольшие площадки с митингующими, то «КПРФ» выводит сотни людей к «белому дому» и шумно призывает агитировать за своего кандидата.

Таким образом, уже три дня подряд ситуация в Приморье трясёт всю Россию – о происходящем уже успел высказаться президент страны. На разрешение политических дрязг вчера в край прибыла комиссия Центрального избиркома. Весь день они проверяли поступившие жалобы. Результатом этого расследования в первой половине вечера председатель ЦИК Элла Памфилова выступила с переломным заявлением.

- В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, - рекомендовать комиссии избиркому Приморского края признать выборы губернатора региона недействительными, - заявила Памфилова.

Реакция двух сторон на это заявления оказалась диаметрально противоположной. Кандидат от «ЕР» заявил, что не выдвинет свою кандидатуру на перевыборы. «Я могу работать и в другом месте», - выпалил Андрей Тарасенко перед журналистами. А вот митингующего Андрея Ищенко непризнание выборов не устроило. Вчера, 19 сентября, он в мегафон призвал приморцев всё так же выходить к краевой администрации и заставить власти признать его победу и накрутку голосов «Единой Россией».

Вдобавок к этому он напомнил о митинге на площади железнодорожного вокзала, который состоится 22 апреля. Пока он заявлен как акция против пенсионной реформы, но повестку всегда можно поменять и в основу поставить волнующую всех приморцев тему итогов выборов.

Высказанное главой ЦИК заявление пока всё же носит рекомендательный характер. Окончательный вердикт должен вынести краевой избирком, ведь центральный орган не имеет право оглашать итоги на региональном уровне. Решение должны озвучить уже сегодня, 20 сентября. Однако, если крайизберком примет это предложение, то перевыборы состоятся до 16 сентября.

- В ситуации с Приморским краем этот срок отсчитывается со дня повторного голосования, то есть с 16 сентября 2018 года. Соответственно выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года, — отмечается в сообщении ЦИК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК признал выборы губернатора Приморья недействительными

На данный момент невозможно с достоверностью определить, как могли проголосовать избиратели на 13 участках, результаты которых были отменены (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ищенко: лучшее, что может сделать власть, - признать выбор приморцев

Красный кандидат против признания второго тура недействительным. Однако у Центризбиркома на эту проблему совсем другой взгляд (подробности)

Андрей Тарасенко отказался от участия в повторных выборах в Приморье

В развитие резонансной истории с выборами губернатора Приморского края глава Центризбиркома Элла Памфилова рекомендовала признать эти выборы недействительными. Сегодня же действующий глава региона, победивший кандидат от ЕР, Андрей Тарасенко впервые за несколько дней вышел к общественности (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО

Шампанское отменяется, выборы в Приморье обернулись скандалом

Как коммунист побеждал в гонке за губернаторство и вдруг... за полчаса все проиграл (подробности)

Выборы 2018: В Приморье один кандидат в губернаторы позвал другого на разборки, а в Хабаровске соперники сумели договориться

Второй тур выборов губернаторов на Дальнем Востоке преподнес сюрпризы (подробности)

КСТАТИ

Рыболовство, Китай, иномарки: почему выборы в Приморье стали такими шумными

Центризбирком в понедельник, 17 сентября, не смог подвести итоги второго тура губернаторских выборов в Приморском крае. Оглашение результатов произойдет в конце недели после рассмотрения жалоб обоих кандидатов - «единоросса» Андрей Тарасенко и «коммуниста» Андрея Ищенко. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРЬЯ»