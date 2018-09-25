2018-09-25T04:53:25+03:00
Политика

Приморский коммунист Ищенко будет снова участвовать в выборах губернатора

Помимо всего прочего, политик заручился поддержкой ЛДПР
Артём КАБАНКОВ
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Кандидатуру Ищенко одобрило все руководство партииКандидатуру Ищенко одобрило все руководство партииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Коммунист Андрей Ищенко все-таки примет участие в новых выборах губернатора Приморья. Такое решение приняло руководство КПРФ, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на «Интерфакс».

Накануне приморский коммунист, едва не выигравший второй тур выборов, встретился с руководством партии в Москве. Как рассказал первый зампредседателя ЦК партии Иван Мельников, «красные» единодушно одобрили кандидатуру Ищенко.

– Мы подтверждаем нашу позицию, наше общее решение, что Андрей Сергеевич примет участие в повторных выборах губернатора. Партия не рассматривает никакую другую кандидатуру на этот пост, – пояснил он.

Мельников также заявил, что «красные» предложат президенту назначить Ищенко врио губернатора края. Примечательно, что эту инициативу одобрила ЛДПР – приморский политик смог заручиться поддержкой Жириновского. Так что, по всей видимости, его позиции на политической арене продолжат укрепляться.

Стоит отметить, что коммунисты, по всей видимости, намеренно выступили в пику главе центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой. На днях та рекомендовала обоим участникам второго тура голосования в Приморье – и Андрею Тарасенко, и Андрею Ищенко – сняться с выборов. По ее мнению, они дискредитировали себя в глазах избирателей.

– Я надеюсь, что ни один из нынешних кандидатов не решится выставить на них свою кандидатуру. Они потеряли доверие людей, – заявила она в интервью телеканалу РБК.

Андрей Ищенко тогда справедливо заметил, что Памфилова, вообще-то, не имеет права вмешиваться в процесс выдвижения кандидатов.

– Задача Памфиловой — посчитать итоги выборов. Я рекомендую ей уйти в отставку и не позорить процедуру демократических выборов, — заявил он.

А вот приморское отделение «Единой России» решило выбрать кандидата путем праймериз – вероятно, за неимением действительно сильного кандидата. Предварительное голосование пройдет в ближайшее время. Сроки у единороссов сжатые, так как новые губернаторские выборы состоятся в ближайшие три месяца.

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