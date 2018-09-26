Дату новых губернаторских выборов в Приморье назовут только в октябре

СЕГОДНЯ 06:15 2018-09-26T06:52:19+03:00

На первое после летних каникул заседание пришли только 32 депутата из 40. Фото: zspk.gov.ru

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Во Владивостоке закончилось очередное заседание Законодательного собрания Приморского края. Оно было первым после летних каникул, правда, из 40 народных избранников пришли только 32. В том числе двое новеньких – Юлия Марченко и Александр Щербаков, которые победили на довыборах в Заксобрание 9 сентября.

Юлия Марченко и Александр Щербаков получили депутатские удостоверения после победы на довыборах 9 сентября. Фото: zspk.gov.ru

Среди отсутствовавших - депутат-коммунист Андрей Ищенко, который сейчас больше сосредоточен на политической деятельности и продолжает борьбу за пост губернатора Приморского края. Накануне «Комсомольская правда» ссылалась на слова Ищенко о том, что в Москве он снова заручился поддержкой руководства КПРФ. Кроме того, коммуниста, который с боем уступил во втором туре кандидату от ЕР Андрею Тарасенко, сейчас поддерживает и ЛДПР.

По неофициальным данным, Тарасенко сейчас также проходит процедуру согласования в администрации президента. Это косвенно подтверждается и отсутствием свежих новостей про врио губернатора на сайте администрации.

За два с половиной часа народные избранники рассмотрели более 60 вопросов, но среди них не оказалось самого ожидаемого журналистами – вопроса о назначении даты новых выборов. Он не попал даже в список дополнительных. Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы краевого парламента Дмитрий Новиков коротко пояснил «КП»-Владивосток», что юридически ещё не подошёл срок рассмотрения.

После заседания в пресс-службе Заксобрания рассказали:

- Этот вопрос депутаты обязательно рассмотрят в первой половине октября на внеочередном заседании. Здесь – чисто технический момент, никакой политики. И, скорее всего, выборы назначат на 16 декабря, но – давайте дождёмся внеочередного заседания.