Центральную площадь Владивостока больше не будут заваливать снегом

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-04T08:22:17+03:00

Перед увольнением мэр закупил технику на 100 миллионов рублей и подготовил три площадки

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Желание уволиться не помешало мэру Владивостока Виталию Веркеенко подготовить город – с его сложным рельефом и скудным бюджетом – к зиме. По информации пресс-службы мэрии, «подготовились основательно: в приморской столице, наконец, закупают новую технику и готовят современный ситуационный центр». Информация об этом появилась сегодня – после совещания под руководством Веркеенко.

– Что у нас c полигонами для хранения снега? – уточнил мэр.

Ответил и.о. начальника управления дорог и благоустройства Юрий Трунов, который сменил ушедшего в отставку Леонида Вильчинского. Уже готовы три площадки: две – на улице Выселковой и одна на острове Русском.

– Необходимо подобрать ещё несколько специальных локальных площадок в нескольких районах города, для того чтобы сократить плечо доставки и оперативно устранять последствия снегопада. В прошлом году пришлось пойти на непопулярные меры. В этом должны быть готовы. Прошу рассмотреть варианты на полуострове Шкота и в Первомайском районе Владивостока. Доложите в понедельник, – поручил мэр Трунову.

Жители Владивостока ещё долго будут вспоминать снежный апокалипсис 17 ноября прошлого года, когда многие до утра добирались домой. Также «Комсомолка» писала про огромную свалку снега на центральной площади в марте этого года, за что городские власти получили нагоняй от прокуратуры.

На залежи снега в центре Владивостока отреагировали не только пользователи соцсетей, но и прокуратураФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Дети с удовольствием лазили по внезапно выросшим сугробам на центральной площади, а взрослые обсуждали в соцсетях этот "позор Владивостока"Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Сйчас власти отмечают, что впервые за долгие годы во Владивостоке обновляют парк снегоуборочной техники. По поручению Виталия Веркеенко из городского бюджета выделили 100 миллионов рублей и уже купили 8 спецмашин.

– Ещё 35 единиц спецтехники и 24 единицы навесного и рабочего оборудования город закупит в лизинг, - рассказала вице-мэр Наталья Зубова.

В том числе в этом списке – универсальный погрузчик, 6 тракторов с дорожными щетками, 3 навесные снегоуборочные машины, 5 автомобилей аварийной службы, 5 фронтальных погрузчиков с отвалом для снега и навесным снегоочистительным оборудованием, 3 автогрейдера, а также 11 комбинированных машин для распределения жидких и твердых реагентов.

Кроме того, добавили 200 миллионов на зимнее содержание города, опубликовали извещение о закупке. В середине ноября – уже без Веркеенко – власти заключат контракт на поставку дополнительной партии спецтехники. По словам директора МУП «Содержание городских территорий» Михаила Маркова, во Владивосток она придёт до конца года. Но подготовка к зиме должна завершиться раньше – к 1 ноября.

– Привлечём 112 единиц спецтехники. Сейчас осуществляется плановый ремонт, идёт поэтапная поставка запчастей и оборудования, - пояснил Марков.