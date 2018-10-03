2018-10-03T12:31:02+03:00
Политика

Кожемяко показал Веркеенко, кто во Владивостоке хозяин

Врио губернатора призвал мэра «отбросить эмоции», но это не помогло
Оксана КИСЕЛЁВА
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Новый глава Приморья приехал поговорить о ремонте дорог, уборке будущего снега и заявлении мэра. Фото: vlc.ruНовый глава Приморья приехал поговорить о ремонте дорог, уборке будущего снега и заявлении мэра. Фото: vlc.ru
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Во Владивостоке – новый виток событий, связанных с назначением Олега Кожемяко врио губернатора Приморья и громкими отставками краевого, городского уровня. Если во вторник Кожемяко назвал решение мэра Владивостока уволиться «весьма странным» - в том числе потому, что оно озвучено в соцсетях, а не при личной встрече, то сегодня появились уже более жёсткие формулировки.

– Если мэр не готов брать ответственность за судьбу города и его жителей, то ему не место в моей команде, - цитирует главу Приморского края пресс-служба администрации.

Олег Кожемяко не стал вызывать Виталия Веркеенко к себе, а сам приехал в мэрию. Заодно пообщался с председателем Думы Андреем Бриком и заместителями Веркеенко. Правда, как рассказали «Комсомолке» очевидцы этой встречи, обратная сторона медали заключалась в том, что первый вице-мэр Алексей Литвинов стал тянуть одеяло на себя, не дождавшись официальной отставки мэра. Тот сделал замечание, и вспыхнувший конфликт обернулся ещё одним заявлением – уже от Литвинова.

Сегодня же состоялась беседа Кожемяко и Веркеенко «один на один». Мэр, который до этого написал в Instagram и Facebook, что «есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации», остался при своём, не передумал увольняться. Дума уже зарегистрировала заявление мэра, проработавшего меньше года. И, если во Владивостоке не случится очередная внезапность, 10 октября станет для Виталия Веркеенко последним рабочим днём в должности главы городской администрации. Перед этим он пообещал подготовить город к отопительному сезону.

Известный российский политолог Михаил Виноградов так прокомментировал «Комсомолке» ситуацию во Владивостоке:

– В целом это выглядит как демарш со стороны мэра, уход с высоко поднятой головой, и напоминает отставку главы Хакасии Виктора Зимина: было видно, что он решил оставить последнее слово за собой, хотя в России не принято откровенно комментировать свои отставки. В целом очевидна проблема: для победы Кожемяко требуется административный ресурс, но ожидаемая попытка подавить местные элиты ведёт к его размыванию - не очень ясно, в каком состоянии этот ресурс подойдет к дате голосования.

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