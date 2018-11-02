Эксперт: в обрушении моста в Приморье виновен не только водитель фуры

СЕГОДНЯ 08:10 2018-11-02T08:17:29+03:00

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Самым громким осенним ЧП в Приморье стала трагедия на обрушившемся мосту через реку Осиновка. Перегруженная фура, аварийный мост, две смерти – произошедшее не оставило равнодушным, наверное, ни одного жителя края.

Трагическое происшествие стало темой передачи «Народный адвокат» с Денисом Крамаровым, которая вышла на радио «Комсомольская правда»-Приморье». Юрист рассказал, как относятся к произошедшему эксперты – и кто, вероятнее всего, виновен в произошедшем.

Как писала «Комсомолка», 26 октября на реке Осиновка в Михайловском районе рухнул мост. На переправе в момент ЧП находились гружёная фура Volvo и легковая Mazda Demio. Когда большегруз доехал до середины моста, несколько опор сооружения сломались. Бетонные блоки вместе с машинами покатились назад. Фура наехала на «Мазду», буквально расплющив ее. У женщины с ребенком, которые находились в салоне малолитражки, не было шансов спастись.

Водителя сразу же задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Адвокат Денис КрамаровФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

По мнению Дениса Крамарова, значительная вина в произошедшем лежит на дорожных службах Приморья. Речь не только об аварийном состоянии моста.

– Перед мостом действительно стоит знак с ограничением нагрузки – 20 тонн. Вот только стоит он лишь с одной стороны. То есть на переправу могли заехать, например, две не очень тяжелые фуры, просто с двух направлений. И опять было бы превышение нагрузки, и мост бы рухнул, - поделился своим мнением адвокат.

Он добавил, что сам мост долгое время находился в очень плохом состоянии. При этом никаких знаков, предупреждающих об этом, дорожники не ставили.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» адвокат водителя фуры Курбан Маликов, сам водитель не местный – он проживает в центральной части Росии.

Сама фура Volvo 480 FH, под которой рухнул мост, зарегистрирована в Москве (номер региона на номере авто – 777). Согласно техническим характеристикам, максимальный вес машины при полной загрузке составляет 45 тонн. Фура была под завязку забита картошкой – так что ее масса, вероятно, даже превышала норматив. По первоначальным данным, «Вольво» весил всего 27 тонн, но, вероятно, эта цифра ошибочна.

Тему обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Все это говорит о том, что дальнобойщик знал о слишком большой массе автомобиля – и, следовательно, также оказался виновным в ситуации.

Точно также считают и многие приморцы. Так, дозвонившийся в прямой эфир водитель Александр считает, что рулевой фуры несет полную ответственность за произошедшее.

- Есть знаки, есть ограничения, указывающие о въезде на мост. Нельзя говорить о том, что водитель, мол, чего-то там не знал. У него есть глаза и он видит дорогу, видит какие на ней знаки. Какие тут могут быть вопросы? Он нарушил правила дорожного движения, это очевидно, - считает приморец.

Подытоживая тему, Денис Крамаров высказался за необходимость проверить состояние всех мостов в Приморье.

- Нужно выяснить, в каком состоянии они находятся, задокументировать эти данные. И тогда, если что-то подобное повторится, можно будет сразу определить виновника. Ну, и, конечно, необходимо установить знаки на аварийных сооружениях, - считает адвокат.

Отметим, что в интернете уже появилась подобная петиция, под которой уже подписалось более 100 тысяч человек.

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