Жильцы 1000 дворов в Приморье получат сертификаты на благоустройство

12 декабря во Владивостоке власти вручат первые сертификаты победителей губернаторской программы «1000 дворов». Под названием «400 дворов» акция стартовала 1 ноября, но интерес к ней оказался настолько большим, что организаторы увеличили количество участников.

На первом этапе прошли выборы форм благоустройства - в голосовании приняли участие свыше 14 тысяч жителей Приморья. Среди дворовых форматов победителями вышли спортивные площадки и детские игровые городки. Второй этап усложнял задачу: заявку необходимо было скрепить не менее 20 подписями. Итого поступило 3700 заявок - 70 тысяч жителей.

- Мы поможем воплотить в жизнь то, что нужно жильцам, - прокомментировал результаты голосования инициатор программы врио губернатора Олег Кожемяко. - Уверен, это единственно правильный подход. Работа власти должна опираться на мнение и желания людей.

Перечень адресов-победителей опубликован на сайте 400дворов.рф. Дворы планируют благоустроить в 2019 году.

Кстати

Первые сертификаты получат жители Владивостока, Находки, Артёма, Уссурийска, Большого Камня, Фокино, Партизанска, Партизанского, Хасанского, Надеждинского и Шкотовского районов.

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