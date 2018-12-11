Российские моряки танкера «Палладий» вынуждены побираться в порту Пусана

Моряки задержанного в южнокорейском порту Пусан российского судна «Палладий» стали заложниками финансовой несостоятельности своей судоходной компании - «Дальтранс» из Владивостока. Это тот самый транспорт, который в ночь с 27 на 28 августа пытался вырваться из территориальных вод Южной Кореи - тогда несостоявшихся беглецов остановил спецназ. И вот очередная беда: танкер полностью отключили от электропитания. Продукты на судно, где осталось работать пять членов экипажа, также не поступают.

- Мы все ожидаем в ближайшее время репатриации трёх членов экипажа. Им корейские власти разрешили выезд в Россию. Два других моряка находятся под подпиской о невыезде. Им предстоит дальнейшее участие в судебных заседаниях, - сообщил корреспонденту «КП» председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов. - Дело осложняется тем, что у судовладельца нет денег на элементарное содержание судна. В связи с этим корейцы отключили судно от электропитания и перестали поставлять продукты и воду.

По словам очевидцев, моряки уже начали побираться по ближайшим судам в поисках провизии. Ситуация на судне, по данным профсоюза, очень напряжённая. В Пусане температура воздуха опускается до 0 градусов и без электроснабжения морякам приходится очень туго.

Генеральное консульство РФ в Пусане сейчас предпринимает все меры, чтобы помочь морякам. Кстати, по решению суда охрана судна возложена на корейскую сторону. Моряки могут покинуть «Палладий» и временно переселиться в гостиницу. Сегодня, 11 декабря, на борт судна поднимутся представители портовых властей, российского генконсульства, члены Международной федерации транспортных рабочих (ITF). Как сообщил «КП» - Владивосток» консул РФ в Пусане Роман Быков, сейчас главная задача - скорейшая репатриация брошенных судовладельцем моряков на родину. Напомним, судно «Палладий» стоит на приколе после попытки уйти тайком из Южной Кореи без оплаты долгов за судоремонт и оказание сопротивления береговой охране. Судовладелец Андрей Андреев, капитан, старший механик и один из матросов находятся под следствием.

В середине октября в Находку вернулись два члена экипажа многострадального танкера - второй помощник капитана и моторист.

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