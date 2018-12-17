Работы - непочатый край, но всё получится: эксперты оценили итоги выборов в Приморье

Приморье продолжает подводить итоги губернаторских выборов. Победителем голосования стал врио главы региона Олег Кожемяко. После обработки 100 процентов бюллетеней он уверенно опередил конкурентов, набрав 61,88 процентов голосов. Официальные итоги, впрочем, объявят только завтра.

Большинство приморских политиков и экспертов восприняли победу Олега Кожемяко с энтузиазмом. Дело тут, думается, не только в кандидатуре нового главы региона. Нынешнее голосование, на минуточку, уже третье по счету. Политическая нестабильность, которая царила в Приморье с сентября, наконец-то закончилась. Это не может не радовать.

С другой стороны, за прошедшие пару месяцев (Кожемяко вступил в должность 27 сентября) успел действительно много сделать в Приморье. Закон о «детях войны», продавливание инициативы с переносом столицы Дальнего Востока, программа «Доступная рыба» - вспомнить можно действительно много. Все это выглядит многообещающе – учитывая тот факт, что последние лет пять в Приморье власть вообще мало что делала. Так что оптимизм по поводу нового губернатора тоже понятен.

Депутат Государственной Думы от Приморья Сергей Сопчук рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что считает губернаторские выборы отражающими волю приморцев.

– Я уверен, что люди высказали свою позицию. Будем честными: приморцы уже устали от пустых обещаний. Олега Кожемяко оценили по тем делам, которые он уже успел сделать в Приморье. Надо сказать, что соперники у него были довольно интересные, с серьезными заявками. Среди них не было неизвестных для жителей края кандидатов. Лично я рад результатам голосования, - высказал он свое мнение.

Сергей Сопчук рад результатам голосования. Фото: zspk.gov.ru

Сергей Сопчук добавил, что Кожемяко начнет свое правление в очень непростой период. Работы в Приморье – непочатый край. Сейчас ему новому губернатору предстоит сформировать надежную рабочую команду, а также обеспечить краю бесперебойное финансирование.

Политолог Андрей Колядин считает, что новому главе края удастся сделать то, что не удалось предшественниками – найти общий язык с жителями края, а также с элитами. Последние несколько лет этого консенсуса в Приморье не было – и поэтому первые губернаторские выборы прошли с таким скандалом.

– Приморье – особенный регион, более свободолюбивый. Он вправе предъявлять к власти более высокие требования, и с этим долгое время не считались. Радует, что нынешняя избирательная кампания прошла действительно спокойно и чисто. Все, кто сейчас говорят о каких-то массовых нарушениях, которых никто не заметил – лукавят. Не проходят такие вещи незаметно. Вспомните хотя бы первые выборы, когда и пожарных привлекали, и еще бог знает кого, - поделился политолог со слушателями «Комсомолки».

Политолог Андрей Колядин: Приморье – особенный регион. Фото: ura.ru

Андрей Колядин добавил, что за пару месяцев Олег Кожемяко сумел добиться действительно важного результата – привлечь в край деньги из центра.

Худрук приморского драматического театра им. Максима Горького Ефим Звеняцкий считает, что победа Олега Кожемяко на выборах была очевидной. Глава региона успел заработать серьезный кредит доверия у приморцев.

– Конечно, неправильно сейчас сидеть и ждать, что на край после выборов моментально начнет сыпаться манна небесная. Для того, чтобы осуществить все планы и обещания, губернатору придется долго и много работать. Тем более это сложно после шести лет затишья, когда в крае ничего не происходило. Но я уверен, что все получится, и жизнь в крае изменится в лучшую сторону, - рассказал он в эфире радио «Комосомольская правда».

Ефим Звеняцкий считает, что у нового губернатора уже есть кредит доверия. Фото: zspk.gov.ru

«Комсомольская правда» подробно описывала все перипетии трехмесячной политической вакханалии, разыгравшейся в Приморье. Началось все после фактического провала сентябрьской выборной кампании – ее итоги отменил Центризибирком. Очередной раунд голосования назначили на 16 декабря. Сменились и главные герои политической борьбы: прежний врио губернатора Андрей Тарасенко ушел в отставку, и на его место пришел Олег Кожемяко.

Официальный представитель ЦИК Евгений Шевченко в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» заявил, что выборы прошли на высоком уровне, в строгом соответствии с законом и по всем рекомендациям Центризбиркома. Нарушений, которые могли бы повлиять на окончательные результаты плебисцита, нет.