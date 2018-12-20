Путин рассказал, как собирается развивать Приморский край

Сегодня Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. В ее ходе журналисты российских СМИ, а также общественные деятели задают ему самые разные вопросы.

От Приморья сегодня прозвучало сразу два вопроса. Первый из них (весьма обширный) задал общественник Сергей Мильвит – он пожаловался президенту на проблемы с экологией. Второй же задала журналистка Екатерина Харина с канала «Телемикс».

– На прошлой неделе вы подписали указ о переносе столицы Дальнего Востока в Приморский край. В связи с этим интересует, есть ли какие-то планы на укрепление Приморского края? Дождемся ли мы, наконец, газифицирования? – спросила она.

Владимир Путин обнадежил журналистку, заявив: уже разработан целый комплекс мер по развитию как Приморья, так и Дальнего Востока в целом.

– Мы активно развиваем там науку и образование, например, поддерживаем Дальневосточный федеральный университет. Кроме того, в Приморье сейчас строится верфь, где будут строить самые крупные по тоннажу суда в России. Даже в Советском Союзе таких не строили! Кроме того, в регионе развиваются новые кластера, – ответил глава государства.

При газификацию Путин, к слову говоря, так и не упомянул – хотя проблема для Приморья действительно стоит остро. В апреле значительную часть края оставили без «голубого топлива» из-за того, что трубы газопроводов слишком износились. Их дальнейшая эксплуатация чревата аварией, а на ремонт нет денег. Сильнее всего этот кризис затронул Уссурийск. Все это происходило на фоне обещаний газифицировать край. Возможно, сейчас вопрос сдвинется с мертвой точки.