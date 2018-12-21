Пресс-конференция президента 2018: Уссурийск бурно отреагировал на вопрос землячки о Приморье и Сахалине

В четверг во время большой пресс-конференции Владимира Путина вопрос смог задать не только общественник из Владивостока Сергей Мильвит. К микрофону каким-то чудом удалось пробиться и журналистке из Уссурийска Екатерине Хариной. Корреспондент местного канала «Телемикс» спросила о планах президента на укрепление Приморского края. Сама Екатерина Харина рассказала, что вопросы придумывала исходя из того, что волнует в первую очередь жителей Уссурийска.

Ещё один вопрос касался объединения Приморского края с Сахалинской областью.

- Вы знаете, что касается объединения любых субъектов Федерации, это дело, прежде всего, самих субъектов Федерации в соответствии с действующим законом. Если Сахалин и Приморский край захотят объединиться, ну, пожалуйста, они должны провести соответствующие процедуры через парламент или через референдум, как у вас в региональном законодательстве это предусмотрено. Надо посмотреть. Сахалин – самодостаточный регион, у него бюджетная обеспеченность очень высокая, средний доход населения повыше, чем в крае, поэтому это внутреннее дело двух регионов. Это первое, - ответил Владимир Путин.

Директор канала «Телемикс» Рената Файзулина сказала, что пресс-конференцию Владимира Путина смотрела вся редакция.

- Очень были рады, Катя наша молодец. Единственное - один вопрос Владимир Владимирович, конечно, оставил без ответа. Про газ. Зато про Сахалин всё разъяснил, - рассказала она.

Сами же уссурийцы отнеслись к неожиданному вопросу про объединение Приморского края и Сахалинской области негативно. По их мнению, в городе достаточно проблем, о которых можно было заявить президенту. Среди них самая главная - ежегодные потопы. Ещё одна тема, которая так волнует местных жителей, - строительство трассы Пограничный-Покровка-Уссурийск.

- Люди страдают, люди гибнут в авариях. Слава богу снега ещё нет. Вот это проблема. А задали вопрос вообще не актуальный ни для города, ни для районов, окружающих город Уссурийск. Практически половина населения обучаются и работают в Уссурийске, а едут из Покровки, Пограничного, Галёнок, - пишут пользователи Instagram под фотографией Екатерины Хариной в социальной сети.

Кстати, одно из них, с известной телеведущей Ирадой Зейналовой, особенно сильно привлекло внимание пользователей Instagram.

- Действительно важные проблемы Уссурийска затронуты не были, как и, собственно, сам город. Видимо цель командировки была не в установлении проблем города и их решении, а в данном фото..., - констатировали подписчики журналистки.

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В эфире радио «Комсомольская правда» Рената Файзулина отметила, что изначально формировались несколько вопросов. На повестке были и другие важные темы, но в итоге предпочтение было отдано только двум из них.

- Конечно, многие жители города ожидали вопрос, который их волнует уже не первый год, наверно год четвёртый, - это постройка нашей дамбы, чтобы Уссурийск не был городом пяти морей. Но вопрос этот, к счастью нашему, уже решён, деньги из федерального бюджета заложены, идёт проектировка этой дамбы. Что мы могли получить на этот вопрос? Поэтому мы решили задать другие наиболее важные для нас вопросы как объединение с Сахалином, например, - раскрыла небольшой секрет Рената Файзулина.

По её словам, объединение Приморского края и Сахалина, бюджет которого не дотационный и может стать в итоге общим на две территории, пойдёт на пользу и Уссурийску.

Что касается вопроса Сергея Мильвита о передаче озёр в собственность «Примводоканала», Рената Файзулина его не поддержала.

- Нет, наверно я думаю, что это неправильно. Всё-таки это совсем другой водный фонд. Я так глубоко, конечно, не вникала в этот вопрос, потому что я не геодезист. Для этого, наверно, нужно иметь какое-то особое образование, чтобы понимать. Но Уссурийск, простите, топило и 20 лет назад, им 40, - уточнила директор канала «Телемикс».

Ещё одна тема, которая могла бы прозвучать в прямом эфире пресс-конференции Владимира Путина, касалась уссурийского здания цирка. Однако журналисты решили, что этот вопрос слишком мелкий для того, чтобы президент в него окунался.

- Я думаю, что для этого у нас есть местные власти и новый губернатор. К нему с этим вопросом и поедем. Вопрос касался здания цирка, чтобы его наконец-то уже передали городу. Здание находится в состоянии разрушенном или полуразрушенном. Находится на балансе у федерального казначейства, если я правильно выражаюсь, а хотелось бы его передать в наши муниципальные руки, чтобы всё-таки муниципалитетом совместно его сделать, доделать и пользоваться благами. Чтобы дети наши ходили в цирк, цирковые студии какие-то были, как это было раньше, - объяснила позицию Рената Файзулина.

Напомним, Владимир Путин провёл ежегодную большую пресс-конференцию 20 декабря. В её ходе журналисты российских СМИ, а также общественные деятели задали ему самые разные вопросы. Президент коснулся недавнего переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска в Приморье. По словам Путина, это решение было логичным, так как Владивосток в последние годы бурно развивается – и является точкой притяжения для иностранцев. Также глава государства рассказал, что дожидался окончания выборов в ряде регионов. Речь идет, в том числе о Приморье. Владимир Путин скоро встретится с новым губернатором Приморья Олегом Кожемяко – впрочем, не с ним одним.