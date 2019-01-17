Денег нет: «Аэрофлот» больше не продаёт льготные билеты на дальневосточные рейсы

«Аэрофлот» прекратил выдавать субсидируемые билеты на рейсы с Дальнего Востока России. Причина проста: закончились деньги, выделенные на льгтотные перевозки в центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа. При этом желающих за дешёво слетать в Москву не уменьшилось. Авиакомпания уже обратилась в Минтранс и Росавиацию за дополнительным финансированием.

Напомним, что продажи стартовали всего лишь пять дней назад - 12 января. Очереди выстраивались у дверей офиса авиакомпании задолго до открытия. Многим людям так и не удалось купить билеты даже в течение трёх дней. К понедельнику ситуация на Дальнем Востоке настолько накалилась, что ключевой для региона перевозчик поменял правила бронирования льготных билетов. Офисы «Аэрофлота» усилили работу по всему краю. Сегодня стало известно, что купить льготные билеты уже нельзя. Впрочем, те, кто успел забронировать билеты до приостановления продаж, смогут их получить. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщила представитель пресс-службы ПАО «Аэрофлот» в Дальневосточном регионе Мария Мухина.

- Денег выделили очень мало. Новые бронирования на дальневосточные рейсы группы компаний «Аэрофлот» сделать нельзя, пока не решат вопрос с Росавиацией и Минтрансом по дополнительному финансированию, - отметила Мария Мухина.

В самой авиакомпании уверяют: если дополнительные деньги на программу субсидируемых перевозок всё же поступят, продажу льготных авиабилетов тут же возобновят. Впрочем, когда именно это произойдет, сказать сложно.

Стоит отметить, что подобная ситуация уже возникала в Приморье в апреле прошлого года. В 2018 году продажу льготных билетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток \открыли 29 марта. Однако уже в начале апреля льготные билеты оказались раскуплены. Круглосуточные очереди в авиакассах Владивостока сопровождались выяснением отношений и драками. К ситуации даже подключился вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он поручил заинтересованным ведомствам - Минтрансу, Росавиации, Минвостокразвития и «Аэрофлоту» - навести порядок. Несмотря на это, продажи возобновились лишь в середине августа