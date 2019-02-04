2019-02-04T08:29:43+03:00
Общество

Кириллу хуже всех: узники «китовой тюрьмы» могут умереть от переохлаждения

Косатки и белухи в приморской бухте Средняя все еще содержатся в тесных холодных вольерах
Артём КАБАНКОВ
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Если ситуация не изменится, косатки в бухте Средняя начнут умирать.Если ситуация не изменится, косатки в бухте Средняя начнут умирать.Фото: pixabay.com
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В Приморье не утихают страсти вокруг «китовой тюрьмы» в бухте Средняя. Зоозащитники бьют тревогу: более сотни косаток и белух рискуют попросту умереть от переохлаждения.

Скандал вокруг приморского «гетто» для морских млекопитающих разразился в прошлом году. Тогда в бухте Средняя, недалеко от Находки, обнаружили множество вольеров с косатками и белухами. Животных готовили к продаже. Содержались они в жутких условиях: бассейны были маленькими и грязными, кругом царила полнейшая антисанитария. После проверки выяснилось, что разрешения на отлов животных выдавались незаконно. Многие «заключенные» оказались совсем маленькими, в возрасте до года. По закону, ловить их нельзя в принципе.

Как писала «Комсомольская правда», после проверок в «китовой тюрьме» завели уголовное дело по статье 256 УК РФ («Незаконный вылов водных биологических ресурсов»). По версии следствия, группа юридических лиц получили разрешение на вылов в море косаток и белух «для культурно-просветительских целей». Этот с позволения сказать лов вёлся практически в промышленных масштабах. С июля по сентябрь 2018 года предприниматели, разжившись специальными разрешениями, доставили в бухту Среднюю 12 косаток и 90 белух.

После того, как делом занялись правоохранительные органы, продажи косаток и белух остановили. Вот только перевозить животных никто никуда не стал: они по-прежнему живут в тесных грязных вольерчиках. Сейчас ситуация превратилась в критическую: вольеры покрылись льдом, и многие животные попросту замерзают. Косатки и белухи плавают среди шуги – и чувствуют себя, мягко говоря, не очень хорошо. Самые сильные опасения вызывает детеныш косатки Кирилл: он находится на грани жизни и смерти.

Чтобы привлечь к проблеме внимание общественности, зоозащитники создали сразу несколько петиций в Сети. Свои обращения, адресованные губернатору Приморья Олегу Кожемяку, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу и еще ряду чиновников, они разместили на сайте change.org и на портале «Российская общественная инициатива».

«Две недели назад в «китовой тюрьме» побывали зоозащитники, биологи и эксперты из разных организаций. Их проверка показала, что косатки ослаблены, истощены и имеют признаки кожных заболеваний. Состояние некоторых животных вызывает серьезное опасение. Особенно тревожно состояние маленького детеныша косатки Кирилла. Он подолгу «висит» на поверхности воды, у него нет сил шевелиться в ледяной крошке. Его кожа слезает лоскутками, а затяжное дыхание может быть признаком воспаления легких или других заболеваний внутренних органов. Если в ближайшее время не предпринять никаких мер, он погибнет!», - сообщают авторы петиции.

"Китовая тюрьма", несмотря на скандал, все еще работает. Фото: Нина Зырянова

"Китовая тюрьма", несмотря на скандал, все еще работает. Фото: Нина Зырянова

Главных требований у зоозащитников два: закрыть «китовую тюрьму» и запретить вылов китообразных в научно-просветительских целях. Короче говоря, оставить животных в покое. Уже отловленных косаток авторы петиции предлагают раскормить, реабилитировать и выпустить обратно в море.

Чем закончится вся эта история, сказать сложно. И Следственный комитет, и прокуратура вроде бы разбираются в «китовом» ЧП – но каких-то конкретных результатов до сих пор не появилось. Косатки и белухи продолжают мерзнуть. И если ничего не изменится, то животные начнут умирать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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