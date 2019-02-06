На директора приморской школы, в которой прошла лекция от «братков», завели дело

Громкая история, произошедшая в приморском селе Первомайское, получила свое логическое продолжение. Организаторов нецензурной «лекции», которую в местной школе провели «авторитетные» селяне, наказала прокуратура.

«Комсомолка» подробно писала о резонансном происшествии в Михайловском районе Приморья. Поводом для своеобразного «классного часа» стало действительно вопиющее происшествие: два семиклассника попытались изнасиловать пятиклассника. Сделать с ребятами никто ничего не мог. Родители за ними не следили и воспитанием особенно не занимались, а всех остальных подростки просто игнорировали. В общем, совершенно безвыходная ситуация – и решить ее попытались своими силами: пригласили побеседовать со школьниками трех селян.

К делу оперативно подключилась прокуратура – причем не только краевая. Ситуацию держит на контроле, в том числе, Генеральная прокуратура России. Накануне официальный представитель ведомства Александр Куренной сообщил: на организаторов «лекции» завели административные дела.

– Ситуация, прямо скажем, диковатая. Мы не могли на нее не отреагировать. В школе прошла проверка, в ней участвовали представители прокуратуры и краевой детский омбудсмен. Все факты, описанные местными СМИ, подтвердились. На директора школы села Первомайское завели административное дело по части 1 статьи 5.57 КоАП («Нарушение права на образование»). Детей ведь сорвали с уроков ради этой «лекции», – пояснил он.

Александр Куренной назвал ситуацию в крае "диковатой". Фото: пресс-служба Генпррокуратуры

Дело уже направили в суд. Если директрису Елену Павлюк признают виновной, ей будет грозить штраф – от 30 до 50 тысяч рублей. Не исключено, что вслед за штрафом последует и дисциплинарное взыскание. Последнее, впрочем, полностью зависит от решения краевых чиновников.

Рассказали в ведомстве и о трех «авторитетах», которые провели своеобразный урок полового воспитания. Один из них никогда не привлекался к «уголовке», а вот двое других имеют погашенные судимости. С юридической точки зрения они чисты перед законом – но осадочек остался.

Школа в Первомайском внезапно приобрела всероссийскую славуФото: Артём КАБАНКОВ

Как рассказала пресс-секретарь приморской прокуратуры Елена Телегина, один из «лекторов» нарвался на штраф за нецензурное выражение. На него завели административное дело по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

– Лица, которые беседовали с детьми, не обладают специальными познаниями в данной сфере. Понятное дело, никакого права говорить со школьниками на подобные темы у них не было. Кроме того, в школе нарушили закон об образовании и пропускной режим. Районный прокурор внёс соответствующие представления директору, а также главе поселения Александру Ухаботину, – сообщила она.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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