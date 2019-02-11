2019-02-11T07:37:54+03:00
Общество

Хабаровск решил оставить тигра Амура в Приморье

Сергей Фургал считает, что знаменитому хищнику лучше жить в сафари-парке
Артём КАБАНКОВ
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Тигр Амур давно стал настоящим символом приморского сафари-парка. Фото: Антон Федосеев\safaripark25.ruТигр Амур давно стал настоящим символом приморского сафари-парка. Фото: Антон Федосеев\safaripark25.ru
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Хабаровские власти готовы оставить тигра Амура в Приморье. Об этом сегодня заявил губернатор региона Сергей Фургал.

Эпопея с тигром Амуром, известному по дружбе с козлом Тимуром, получила второе дыхание в конце января. Тогда хищника, сейчас обитающего в приморском сафари-парке, решили отправить на другой конец страны, в Краснодарский край. Транзитом через Хабаровск – там располагается фактический собственник зверя. Им является хабаровское министерство имущественных отношений. Именно чиновники потребовали от сафари-парка вернуть Амура. Свою позицию они объяснили просто. Договор о временном безвозмездном пользовании ради сохранения популяции тигров уже истёк, и сейчас в Приморье удерживают Амура незаконно. Руководитель сафари-парка Дмитрий Мезенцев, в свою очередь, поднял нехилую шумиху – к ситуации он привлек даже правоохранительные органы.

Вероятно, не желая раздувать скандал, хабаровские чиновники решили передать полосатого хищника в собственность администрации Приморского края. Это стало ответом на обращение приморского врио вице-губернатора Александра Костенко. Он попросил отменить решение о передаче знаменитого хищника.

- История тигра Амура уникальна и является достопримечательностью Приморского края. Его размещение в регионе влияет на исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204, предусматривающего увеличение в субъектах РФ туристического потока, в том числе за счёт иностранных туристов, – отметил он в письме.

Тигра Амура собирались перевезти из сафари-парка в Хабаровск, а затем на Кубань. Фото: Антон Федосеев\safaripark25.ru

Тигра Амура собирались перевезти из сафари-парка в Хабаровск, а затем на Кубань. Фото: Антон Федосеев\safaripark25.ru

По мнению губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, такое решение является оптимальным – прежде всего, для самого хищника. Если это произойдет, дальнейшую судьбу Амура будут решать уже в столице Дальнего Востока. Вероятнее всего, зверя юридически закрепят за приморским сафари-парком.

– Необходимо тигра оставить там, где он уже привык жить. Условия для Амура там хорошие. Дергать его, куда-то переводить - это стресс для животного. Мы не передаем тигра «Сафари-парку», не передаем частным лицам, коммерческим структурам. Мы тигра из Хабаровского края передаем в Приморский край, - пояснил он.

Глава Хабаровского края сообщил, что приморским властям уже отправили официальное письмо с соответствующим предложением. Если те откажутся от предложения Фургала, знаменитого приморского тигра все-таки переправят в Хабаровск. Такой вариант, впрочем, маловероятен: за то, чтобы Амура оставили в Приморье, высказались многие жители края. Думается, их мнение все-таки не станут игнорировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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