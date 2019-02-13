2019-02-13T14:31:37+03:00
Происшествия

Владивостокский автобусник, пострадавший в жуткой аварии, еще полгода проведет в больнице

Врачи продолжают бороться за руку 48-летнего водителя
Артём КАБАНКОВ
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Эта авария произошла еще 11 январяЭта авария произошла еще 11 январяФото: Евгений ШТЫГАЙЛО
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Водитель автобуса, пострадавший в жуткой аварии во Владивостоке, как минимум полгода проведет в больнице. Его жизни уже ничего не угрожает – но восстанавливаться после травм ему придется долго.

Речь идет о массовом ДТП в районе остановки «Фуникулёр», которое произошло 11 января. Тогда легковая Toyota Crown протаранила пассажирский автобус маршрута №38. От удара в колесо «маршрутка» перевернулась. После этого «Краун» зацепил еще несколько машин. В аварии пострадало 16 человек, в том числе два ребенка (12-летний мальчик и 10-летняя девочка). Сильнее всего досталось именно водителю – ему едва не оторвало руку. Виновник аварии был трезв - ему просто стало плохо за рулем.

Долгое время автобусник провел в реанимации, сейчас же ему стало получше. Однако из больницы его не выпишут еще минимум полгода. Об этом корреспонденту «КП» рассказала пресс-секретарь краевого департамента здравоохранения Ксения Гусенцова. Всех остальных пострадавших уже выписали из «тысячекоечной» городской больницы.

– Люди получили различные травмы, некоторым понадобилась серьезная помощь. Но сейчас на лечении остается только водитель – он пострадал сильнее всех. Из реанимации его уже выписали. Однако врачи борются за его руку – чтобы восстановить конечность, пусть даже и с потерей чувствительности. Они делают все возможное, – пояснила Ксения Гусенцова.

Точного прогноза сейчас не могут дать даже специалисты. Однако учитывая, сколько усилий тратится на спасение конечности, шансы у 48-летнего автобусника неплохие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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