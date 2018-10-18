2018-10-18T05:28:10+03:00
Происшествия

Россиянам с танкера «Палладий» предъявили официальные обвинения

Самое серьезное наказание грозит капитану и судовладельцу
Артём КАБАНКОВ
Поделиться:
Танкер "Палладий" оказался в центре международного скандала. Фото: fleetphoto.ru/vitalicus 75Танкер "Палладий" оказался в центре международного скандала. Фото: fleetphoto.ru/vitalicus 75
Изменить размер текста:

Четверым россиянам с задержанного в Корее танкера «Палладий» предъявили обвинения. Самое серьезное наказание грозит капитану и судовладельцу – в их случае речь идет об угрозе тюремного заключения.

В Южной Корее начался суд над россиянами с танкера «Палладий». Судовладельца Андрея Андреева, капитана и двух моряков владивостокского судна задержали в конце августа. Танкер, арестованный за долги, попытался прорваться через береговую охрану порта, чтобы выбраться в Японское море. Не получилось – корейцы устроили целую спецоперацию с вертолетом, стрельбой, и десантированием спецназа.

Как рассказал «КП» сотрудник генерального консульства РФ в Пусане Роман Быков, задержанным морякам уже предъявили официальные обвинения.

– Судовладельцу и капитану предъявили обвинения по четырем статьям: сопротивление при аресте, уклонение от наказания («Палладий» ведь находился под арестом), неподчинение требованиям полиции и выход из порта без оформления документов. Двух моряков обвиняют только в оказании сопротивления. Всем задержанным могут грозить тюремные сроки и штрафы. При этом россияне полностью отрицают факт сопротивления при аресте, - сообщил он.

Существует и еще один вариант развития событий. В случае с моряками - довольно распространенный. Возможено, россиянам назначат условные сроки и депортируют из страны.

В минувшую среду состоялось первое, ознакомительное заседание по делу. Роман Быков отметил, что суд в Корее обычно идет не дольше полугода. Однако с россиянами все не так просто; они отрицают часть обвинений, так что вся история может затянуться.

Следующее заседание состоится через две недели. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

К слову говоря, на прошлой неделе в Находку вернулись два моряка с «Палладия». Второй помощник капитана и моторист, задержанного в порту Пусана торгового судна стали первыми моряками, вернувшимися в Россию после августовского ЧП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Приморский танкер неудачно пытался сбежать из Южной Кореи

В Южной Корее задержали судовладельца и трёх членов экипажа танкера «Палладий».

Россиянам с задержанного в Корее танкера «Палладий» грозят тюремные сроки

Два моряка арестованного в Южной Корее танкера «Палладий» вернулись в Приморье

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Индии во Владивостоке станет больше благодаря ДВФУ
Приморские "Грачи" разбомбили террористов
Приморью построят круизное судно за три миллиарда рублей
Приморский океанариум открыл коралловую ферму
Мамашу-наркодилершу и семерых подручных взяли с поличным в Приморье
Эрмитаж, Третьяковку, Русский музей соберут под одной крышей в центре Владивостока
Почта России во Владивостоке провела конференцию для участников электронной коммерции
До Нового года во Владивостоке благоустроят сквер на Эгершельде
Приморцы смогут пожаловаться на порядки в исправительных колониях
На Жигура праздник: открыли перекопанную с лета дорогу
Восточный военный округ призвал уже 2,5 тысячи новобранцев
На учениях в Приморье студенты нечаянно спасли человека
Свыше пяти тысяч приморцев пострадали за привычку курить где попало
Мемориал милиционеру установили в 25-летие его гибели в Приморье
Аэрофлот вернёт продажу льготных билетов во Владивосток, как только придут деньги
Минтранс выяснит, что же делать с дорогами Приморья
Угольная пыль в Находке и загаженный Золотой Рог - главные экопроблемы Приморья
В СИЗО Владивостока забросили посылку - "выпить, покурить, поговорить"
Приморцы окунались в нечистоты и не получали ни гроша
Первомайский прокурор зачистил землю Владивостока от самозахвата
Октябрьский ветер продует Владивосток насквозь
Певица Монеточка отменила концерт во Владивостоке
В АО «Восточный Порт» состоялось межведомственное совещание по внедрению наилучших доступных технологий при перевалке угля
Более 400 тонн «левой» рыбы нашли службы в Хасанском районе