Россиянам с танкера «Палладий» предъявили официальные обвинения

СЕГОДНЯ 05:21 2018-10-18T05:28:10+03:00

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Четверым россиянам с задержанного в Корее танкера «Палладий» предъявили обвинения. Самое серьезное наказание грозит капитану и судовладельцу – в их случае речь идет об угрозе тюремного заключения.

В Южной Корее начался суд над россиянами с танкера «Палладий». Судовладельца Андрея Андреева, капитана и двух моряков владивостокского судна задержали в конце августа. Танкер, арестованный за долги, попытался прорваться через береговую охрану порта, чтобы выбраться в Японское море. Не получилось – корейцы устроили целую спецоперацию с вертолетом, стрельбой, и десантированием спецназа.

Как рассказал «КП» сотрудник генерального консульства РФ в Пусане Роман Быков, задержанным морякам уже предъявили официальные обвинения.

– Судовладельцу и капитану предъявили обвинения по четырем статьям: сопротивление при аресте, уклонение от наказания («Палладий» ведь находился под арестом), неподчинение требованиям полиции и выход из порта без оформления документов. Двух моряков обвиняют только в оказании сопротивления. Всем задержанным могут грозить тюремные сроки и штрафы. При этом россияне полностью отрицают факт сопротивления при аресте, - сообщил он.

Существует и еще один вариант развития событий. В случае с моряками - довольно распространенный. Возможено, россиянам назначат условные сроки и депортируют из страны.

В минувшую среду состоялось первое, ознакомительное заседание по делу. Роман Быков отметил, что суд в Корее обычно идет не дольше полугода. Однако с россиянами все не так просто; они отрицают часть обвинений, так что вся история может затянуться.

Следующее заседание состоится через две недели. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

К слову говоря, на прошлой неделе в Находку вернулись два моряка с «Палладия». Второй помощник капитана и моторист, задержанного в порту Пусана торгового судна стали первыми моряками, вернувшимися в Россию после августовского ЧП.

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