Осадки, гололёд, сильный ветер: Приморье готовится к спасительному снегопаду

12 и 13 марта в Приморье прогнозируется ухудшение погоды: снег, сильный ветер. И в целом вся неделя ожидается прохладной, но с небольшим плюсом в дневные часы. Об этом в программе «Что приморцу хорошоу» на радио «Комсомольская правда» сегодня, 11 марта, проинформировал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

- Да, в крае ожидается долгожданный снег, осадки принесёт подступающий циклон. В частности, на Владивосток, Находку, Уссурийск непогода обрушится вечером 12 марта, а затем всю ночь на 13 марта ожидаются интенсивные осадки при сильном ветре до 15 - 20 метров в секунду, - уточнил Чулков. - Так что готовимся ко всему «букету» неприятностей - гололедице, заторам на дорогах.

Вместе с тем специалисты Примгидромета напоминают: при плюсовых весенних температурах снег не такой тучный, как хотелось бы. Но его должно хватить, чтоб помочь краю хотя бы отчасти потушить лесные пожары. Достаточно сказать, что только за один воскресный день 10 марта в крае потушили 19 пожаров - это своеобразный рекорд. Где-то с пламенем удаётся справляться слишком большой ценой. Так в минувшую субботу при исполнении своих профессиональных обязанностей погиб руководитель 38-й пожарной части посёлка Рудная Пристань 52-летний Игорь Марков. Трагедия случилась под Дальнегорском - у мужчины остановилось сердце во время операции по тушению дачного посёлка.

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