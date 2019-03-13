«Спасите лес Академгородка»: сотрудники ДВО РАН протестуют против масштабной стройки

Сотрудники Дальневосточного отделения академии наук вышли на акцию протеста против строительства высоток на академической земле. Несколько дней назад они обратились за помощью к Путину – а теперь вышли на пикет.

«Мы слышим стон и звуки топора…»

Повод для акции весьма серьезный: 2 марта строители начали вырубать лес на территории ДВО РАН. Конфликт же вокруг строительства на территории Академгородка не утихает уже четвертый год. Компания «Армада» намеревается построить там жилой комплекс «Чайка». Несколько высоток будут возводить впритык к Тихоокеанскому институту биоорганической химии (ТИБОХ) и Федеральному научному центру биоразнообразия. Соседство это весьма опасное: институты работает с различными видами бактерий и микроорганизмов, в том числе малоизученными. Любой пожар гипотетически может стать причиной очень серьезного ЧП.

В начале марта мэрия Владивостока разрешила «Армаде» вырубку деревьев на территории будущей стройплощадки. В общей сложности, под уничтожение попадают 2024 дерева на территории 740 «квадратов». Учитывая, что разрешение на строительство у «Армады» никто не отбирал – это фактически «зеленый свет» всему проекту. Так что ученым ничего не осталось, как выйти на пикет.

На пикет пришло порядка 60 человекФото: Артём КАБАНКОВ

Акция стартовала в 9 часов утра возле стелы ДВО РАН. Около 60 сотрудников академии встали вдоль дороги с плакатами, призывающими остановить стройку и вырубку леса.

– Второго числа у нас начали рубить лес. Вроде бы документы все разрешительные есть. Но это ведь настоящее беззаконие! Весь наш лес под топор хотят пустить – кто вообще позволил это сделать? Да вы сами сходите посмотрите! – возмущенно рассказывает мне старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Татьяна Вшивкова.

Сходить и посмотреть – это мы запросто. Картина, надо сказать, открывается печальная. Масштабных вырубок возле ТИБОХ пока еще не ведется, хотя на прошлой неделе там спилили более сотни деревьев. Однако весь лесной массив – а это 2024 дерева – уже готов под вырубку. Каждое дерево строго пронумеровано; это означает одно: в самом ближайшем будущем их спилят.

Все деревья в лесу возле ТИБОХ - пронумерованы. Две тысячи штук - и все пойдут под топорФото: Артём КАБАНКОВ

На месте леса останется огромный пустырь – который не факт, что застроят. Стройка-то все еще находится под вопросом. В общем, причины для недовольства у академиков действительно весомые.

Вероятно, скоро от лесного массива на Академгородке не останется даже пеньковФото: Артём КАБАНКОВ

Перепалка с полицией

Сам пикет начался не совсем гладко – пикет едва не «завернули» полицейские. Дело в том, что пикет начался без формального организатора, а это нарушение. Им является сотрудник Института автоматики процессов управления Евгений Часовитин; ученый подошел спустя десять минут после начала пикета. Все это время три стража порядка «кошмарили» сотрудников ДВО РАН – мол, немедленно уберите плакаты, без организатора вы не имеете права, оштрафуем! Ну, хоть к содержанию плакатов не придирались, как это бывает на «политических» акциях. Возмущенные ученые вступили с полицейскими в перепалку: что за придирки к мелочам? У нас Академгородок гибнет! Само собой, «сворачиваться» никто не собирался. Обстановка накалялась; в какой-то момент стало казаться, что мирный пикет ученых обернется неожиданным «винтиловом».

Соседство с химическими и бактериологическими лабораториями - штука опасная. Ученые не преминули об этом напомнитьФото: Артём КАБАНКОВ

Но – обошлось. Евгений Часовитин, наконец, появился в толпе протестующих. По его словам, он парковал машину возле института – потому и подзадержался. Ему пришлось долго объясняться со стражами порядка.

Евгений Часовитин общается с полициейФото: Артём КАБАНКОВ

Между тем, людей все прибывало. Помимо сотрудников ДВО РАН, на пикет подтянулись представители общественных организаций. В общем, ажиотаж получился нешуточным – даже несмотря на весьма морозную погоду.

– Нам уже некуда отступать, у нас нет времени ждать. Если не остановить стройку и вырубку прямо сейчас – будет поздно. Мы просто лишимся нашего Академгородка. И вроде бы город был на нашей стороне, и прокуратура, и вообще все-все-все. Что мы имеем теперь? Суды почему-то проигрываются, стройку возобновили… А самое интересное, что никаких работ на участке «Армады» сейчас вести нельзя. Еще идет судебное разбирательство, и эта земля является вещественным доказательством, – рассказывает Евгений Часовитин.

Евгений Часовитин - формальный организатор пикетаФото: Артём КАБАНКОВ

Участники пикета надеются, что благодаря протестной акции власти все-таки запретят вырубку лесного массива – и, само собой, строительство ЖК «Чайка». Шансов на это, впрочем, не очень много: пока в земельном споре выигрывает «Армада», и вышестоящие инстанции просто бессильны. Однако сидеть сложа руки академики тоже не могут.

На территорию будущей стройки, кстати, не пускают. Этот мрачноватый дядька "наезжает" на всех посторонних: мол, частная территория, идите отсюдаФото: Артём КАБАНКОВ

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