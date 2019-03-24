Приморье нашумело: институт Росрыболовства поддержал полный отказ от вылова косаток
Прецедент с «китовой тюрьмой» в приморской бухте Средняя может привести к запрету на лов косаток в каких бы то ни было целях. Во всяком случае, такая инициатива уже прозвучала на самом верху — на министерском уровне.
Как стало известно «Комсомольской правде», российский министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости свести к нулю вылов косаток.
Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии Росрыболовства поддержали мнение главы Минприроды.
— Этот вопрос должны решать специалисты. Но да, с министром согласен, — заявил научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский «Интерфаксу».
По его словам, законный вылов косаток и сейчас минимален. Другое дело, что квоты на лов не всегда попадают в чистые руки.
Представитель ВНИРО пояснил, что существует спецпроцедура, по которой принимается решение о сокращении вылова водных биоресурсов. Она заключается в проведении государственной экологической экспертизы. Такая экспертиза непременно подразумевает общественные слушания.
— Комиссия рассматривает те аргументы, которые приводит рыбохозяйственная наука. А дальше уже её дело, согласиться с ними или нет, — отметил Глубоковский.
Примечательно, что одной из первых о таком исходе ситуации — то есть полном запрете на любой лов, какой действует почти во всём мире — говорила в эфире радио КП-Приморье писатель и зоозащитник Лора Белоиван.
Справка КП
По закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» квоты добычи рыб и морских млекопитающих определяет Росрыболовство.
Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток писала, что хозяева «китовой тюрьмы» согласились отпустить белух и косаток на волю.
Добавим, что к защите животных присоединились не только местные активисты, но и международные экозащитники Памела Андерсон, Лео ди Каприо и Кусто-младший. Наследника знаменитого француза лично пригласил в Приморье губернатор Олег Кожемяко, чтобы тот на месте оценил ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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