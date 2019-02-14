2019-02-14T05:51:46+03:00
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Олег Кожемяко: выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в дикую природу - большой риск

Губернатор Приморского края побывал в бухте Средняя, где скандал не утихает ещё с прошлого года. Глава региона пообещал оказать максимальную помощь в спасении млекопитающих [видео]
Анна ПЛЕТНЕВА
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Сегодня косаток хорошо кормят, у них глубокие вольеры, оснащённые тепловыми пушками, ионизаторами и очистителями воздуха.Сегодня косаток хорошо кормят, у них глубокие вольеры, оснащённые тепловыми пушками, ионизаторами и очистителями воздуха.Фото: pixabay.com
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Глава Приморья Олег Кожемяко побывал под Находкой в бухте Средняя. Там до сих пор находятся белухи, ставшие ещё в конце прошлого года яблоком раздора. Губернатор края рассказал, что знаком с ситуацией, и ему бы хотелось, чтобы разрешилась она самым благоприятным образом.

По его поручению в адаптационный центр морских млекопитающих, где сегодня содержатся 11 косаток и 87 белух, выезжали ученые ТИНРО-Центра. Специалисты осмотрели и проверили условия содержания животных. Отмечается, что на сегодняшний день их состояние удовлетворительное: косаток хорошо кормят, глубокие вольеры оснащены тепловыми пушками, ионизаторами и очистителями воздуха.

Учёные отметили, что выпустить этих животных на волю здесь и сейчас - большой риск. Млекопитающие совсем не адаптированы к жизни за пределами вольера. Более того, Приморье - не естественная для белух среда, а интродукция в России запрещена законом. Перевезти млекопитающих в Охотское море не так просто. Для этого нужны квалифицированные специалисты. Тут же возникает и ещё один серьёзный вопрос: смогут животные примкнуть к диким стадам или нет.

- Сегодня решение по этим животным остается за судом. И я надеюсь, что оно будет справедливым. Со своей стороны могу сказать, что Приморский край и я в частности окажем максимальную поддержку и помощь в спасении млекопитающих, - сказал Олег Кожемяко.

Глава Приморья также отметил, что власти ждут предложений или идей по дальнейшему содержанию косаток и приглашают всех желающих к сотрудничеству. Было бы неплохо, чтобы предложенные проекты были уже с финансированием.

Глава Приморья Олег Кожемяко накануне побывал под Находкой в бухте Средняя. Видео: kozhemiako.oleg.

Ранее на эту тему высказался и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Он заявил, что освобождение косаток и белух, которых незаконно выловили на Дальнем Востоке и сейчас содержат в бухте Средняя в Приморье, произойдет в ближайшее время.

Как известно, животных готовили на продажу. Содержались косатки в ужасных условиях: бассейны были маленькими и грязными, кругом царила полнейшая антисанитария. История привлекла внимание общественности чуть ли не со всего мира. В защиту косаток даже выступила модель и актриса Памела Андерсон, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Зоозащитники тоже не остались в стороне и разместили петиции на сайте change.org и на портале «Российская общественная инициатива».

История получила широкий общественный резонанс, и Росприроднадзор возбудил административные дела. Далее Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов, а СК России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по 245 статье - жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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