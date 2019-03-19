Эдвард Нортон и бывшая королева Иордании призвали освободить косаток и белух из «китовой тюрьмы»

К «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя вот уже много месяцев приковано внимание всего мира. К спасению косаток и белух подключились не только российские зоозащитники, но и знаменитости со всего мира.

Как писала «Комсомолка», скандалы вокруг «китовой тюрьмы» в бухте Средняя возле Находки не утихают с конца 2018 года. Зоозащитники обнаружили там более сотни морских млекопитающих, которых хотели продать в Китай. Содержатся косатки и белухи в ужасных условиях: маленькие и грязные бассейны, а также полнейшая антисанитария.

Довольно скоро к этой истории стали подключаться мировые звезды. «Пионерами» в этом деле стали американские актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. Звезда «Спасателей Малибу» обратилась с открытым письмом письмом лично к Владимиру Путину, а герой «Титаника» написал петицию с требованием освободить морских млекопитающих. Теперь к этой истории подключились и другие знаменитости. На днях «Международный проект по морским млекопитающим» опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину с просьбой освободить косаток и белух из их заточения. Обращение подписали более 40 человек; среди них – музыкант Илья Лагутенко, актер Эдвард Нортон, бывшая королева Иордании Нур аль-Хусейн, супермодель Наталья Водянова.

Бывшая королева Иордании Нур аль-Хусейн тоже озаботилась судьбой косаток. Фото: en.wikipedia.org

«Мы просим вас и правительство России вернуть косаток и белух в Охотское море, при возможности – в их родные популяции. Международные специалисты с радостью предоставят поддержку российским коллегам. Это важный момент для России на мировой арене. Весь мир ждет счастливого окончания этой трагической и печальной истории», - говорится в обращении.

Чем закончится история, сказать сложно. У властей и экспертов до сих пор нет конкретного плана, что делать с пленными косатками и белухами. Одни предлагают выпустить животных на волю и транспортировать их в родное Охотское море. Другие уверяют, что сейчас море для них смертельно опасно. Хочется надеяться, что в конце концов, вся эта ситуация разрешится благополучно.

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