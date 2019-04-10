Политолог: мэра Владивостока погубили политические амбиции

Главной темой во Владивостоке сегодня является приговор бывшему мэру Игорю Пушкареву. Тверской суд Москвы приговорил его к 15 годам лишения свободы и штрафу 500 миллионов рублей, когда в Приморье уже светало. В 8 часов начался утренний эфир на радио «Комсомольская правда» - Приморье», и первым на связь со студией вышел политолог Сергей Гребенюк:

- Изначально само обвинение предполагало, что ему дадут наказание по верхней планке. Все это время – пока шло следствие и судебные разбирательства – Пушкарев находился под стражей. Суд отказал в залоге и домашнем аресте, а это, как правило, является достаточно плохим признаком для обвиняемых. Что касается моего личного отношения как горожанина, то я считаю, что 15 лет – это достаточно большой срок. И он не в полной мере справедлив, потом что нарушения во многом – формальные. Изначально было известно, что у Пушкарева – конфликт интересов, и многие знали, что Пушкарев связан с группой «Востокцемент», которую сам основал.

На вопрос ведущих, чем ему запомнилось правление Игоря Пушкарева, политолог ответил – прежде всего, подготовкой Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Под руководством этого мэра город смог освоить все выделенные ему бюджетные миллиарды на благоустройство, инфраструктурные проекты.

По поводу главной ошибки, которая привела мэра на скамью подсудимых, Сергей Гребенюк сказал:

- Это политические амбиции и определенная несистемность. Потому что, так или иначе, конфликт с губернатором – вышестоящей властью – стал триггером для уголовного преследования. Этот конфликт и попытки Пушкарева повысить свой политический статус могли стать предпосылкой для начала расследования его дела.

Игорь Пушкарев в свои лучшие годыФото: vlc.ru

Кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева также считает, что 15 лет строгого режима – это слишком много:

- Мы видели совсем недавно антикоррупционное дело в отношении Алексея Улюкаева, и у него приговор – 8 лет. Хочу сказать, что это – большой урок для всех будущих мэров, в том числе для того, который только что вступил в должность. Я очень хорошо знаю, что такое «политическое дело»: его исход решается за несколько заседаний – еще ничего не успел понять, а приговор вынесен уже во всех инстанциях. А это дело длилось настолько долго, что мне, еще и как юристу, невозможно уложить в более-менее понятные рамки. Что касается основной ошибки Пушкарева, то, по мнению правосудия, он воровал государственные деньги. А, на мой взгляд, мы живем в такое время, когда там, наверху, решили наводить порядки – потому что люди недовольны, им не нравится коррупция вокруг. Если Пушкарева обвиняли в хищении 100 миллионов, то Ишаева обвиняют уже в десяти миллиардах. То есть суммы растут не по дням, а по часам, и наказание, как я понимаю, тоже будет ужесточаться.

Должность мэра считается во Владивостоке расстрельнойФото: Оксана КИСЕЛЁВА

Политолог Павел Наливайко отметил:

- Я наблюдаю за делом Пушкарева с момента задержания градоначальника, и у меня не находится логического объяснения такой жестокости. Потому что это даже больше чем Ходорковскому и Хорошавину. Причем фабула обвинения, как мы видим, практически не поменялась с момента предварительного следствия: то есть не помогли никакие доводы защиты, показания свидетелей и факт отсутствия ущерба в уголовном деле. Во время обысков не было найдено миллиардов и дорогих украшений. Пресловутые обвинения во взятке – «неустановленным лицом, в неустановленное время» и так далее. Когда мы с коллегами юристами обсуждали возможный приговор, звучали мнения – от 9 до 11 лет. Это была бы понятная цифра по совокупности статей. Но 15 лет – это, конечно, запредельно.

Политический обозреватель ИА PrimaMedia Ольга Кишаковская считает:

- Если сегодня взять главу любого муниципального образования, то к нему могут возникнуть вопросы у прокуратуры и других представителей надзорных и правоохранительных органов. Не защищен ни один глава муниципального образования. То есть вопрос не в том, хочет он сам нарушать или нет, а в том, что так выстраивается система. Тот же самый Пушкарев среди глав Владивостока – не самый злостный нарушитель и злоупотребитель, но при этом по отношению к нему применяется такая серьезная мера наказания. И, на мой взгляд, это дело - не антикоррупционное, а именно политическое.