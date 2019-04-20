Приморские спасатели рассказали, как бороться с клещами

Специалисты ГУ МЧС России по Приморскому краю рассказали о простых мерах предосторожности, позволяющих избежать негативных последствий при встрече с клещами. Паразиты в этом году раньше проснулись от зимней спячки и уже во всю активничают, пик их численности приходится на конец весны – начало лета.

Из-за аномально теплой зимы в Приморье, пробуждение клещей в этом году произошло значительно раньше календарной нормы. Только в начале апреля с укусами этих насекомых к специалистам обратились 15 местных жителей. К счастью пострадавших, обошлось без заражений инфекциями. Стоит отметить, что клещи являются переносчиками энцефалита, боррелеза и других опасных заболеваний. По многолетним наблюдениям ученых зафиксировано, что пик популяции паразитов приходится на май – июнь. Вторая вспышка активности отмечается в августе – сентябре.

Приморские спасатели советуют отправляться в лес в специальных костюмах, защищающих от укусов клещей. При отсутствии такой экипировки, лучше одевать светлую одежду, на которой можно быстрее обнаружить паразитов. Специалисты отмечают, что насекомые чаще всего переползают на человека с растений на уровне ног, поэтому штаны следует тщательно заправлять в носки и надевать сапоги. Вся верхняя одежда должна плотно прилегать, быть заправлена и застегнута, голову нужно защитить капюшоном или косынкой. Лучше всего перед походом в лесной массив обработать одежду защитным средством.

Находясь в лесу, не стоит ложиться на траву. При ночевке на природе лучше останавливаться в сухих сосновых лесах, или выбирать участки на песчаных почвах, лишенные травы. Эксперты советуют проводить внешний осмотр на наличие клещей каждые 10 – 15 минут. Стоит тщательно осмотреть друг друга при возвращении в авто или перед заходом в палатку. Не следует сразу заносить домой недавно сорванные растения, а также верхнюю одежду, их стоит проверить.

Нельзя забывать и о защите домашних животных от клещей. В период активности насекомых на холку кошек и собак наносятся специальные средства в виде капель или аэрозолей. Любимцев стоит регулярно осматривать и в случае необходимости удалять клещей.

Памятка: что делать, если присосался клещ

Присасывание клеща – отнюдь не радостное событие, пугающее многих. Однако главное не паниковать. Нельзя пытаться извлечь паразита резким рывком, таким методом можно оторвать тело клеща, оставив в коже его голову, что может вызвать сильную воспалительную реакцию. Медики советуют обработать место присасывания «злодея» спиртом или одеколоном. Затем нужно сделать петлю из нитки, просунув ее между туловищем и головкой насекомого. Нить необходимо натянуть, постепенно закручивая. Вытаскивать клеща тоже стоит без резких движений. После удаления место укуса можно обработать йодом.

Если клеща удалось извлечь живым, его стоит поместить в стеклянный флакон с крышкой, положив влажную марлю. Колбу необходимо поставить холодильник, если нет ближайшей возможности доставить вредителя для дальнейшего исследования в лабораторию. Экспертизу можно провести в течение двух суток с момента удаления.

Лучшей профилактикой от заражения энцефалитом и другими опасными заболеваниями, переносимыми клещами, считается вакцинация. Прививки необходимо начать делать за 2,5 месяца до выезда на природу. Ревакцинация проводится в среднем через два месяца после первой прививки. В случае укуса «энцефалитного» клеща, медики вводят человеческий иммуноглобулин, эффективный в течение первых 72 часов после присасывания. Именно поэтому необходима ранняя диагностика смертельно опасного заболевания.

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