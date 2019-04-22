Синоптики Приморья прогнозируют температурные качели

Какая погода ждет на этой неделе жителей Приморского края? На этот вопрос в понедельник в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» ответил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. Он подчеркнул, что в течение недели дни будут отличаться друг от друга температурой воздуха и наличием осадков. При этом особых погодных сюрпризов не ожидается.

Чулков сказал:

- Погода сейчас в Приморском крае - весенняя, неустойчивая. Даже посмотрите на примере прошедших выходных: суббота была достаточно прохладной и ветреной, а вслед за ней – теплое и комфортное воскресенье. И такой же характер погоды будет на этой неделе. Сегодня по всему краю – в том числе, во Владивостоке, Находке, Уссурийске – день хороший, солнечный, теплый. Во Владивостоке днем воздух прогреется до 13 – 15 градусов, а в Уссурийске, как в континентальной части края, естественно, на два-три градуса теплее. А вот уже завтра, во вторник, погода изменится: во-первых, пройдут дожди практически по всему краю – но они будут небольшими, и во Владивостоке может даже быть туман. При всем при этом, естественно, температурный фон понизится прилично: завтра в краевой столице не дотянет и до 10 градусов тепла. То есть хорошей погоды 23 апреля ждать не стоит. Наверно, это будет самый непогожий день на этой неделе, а потом оставшиеся дни прогнозируем погоду без осадков.

Собеседник из Примгидромета охарактеризовал погоду на этой неделе как температурные качели – учитывая, что теплые дни будут сменяться прохладными.

На вопрос ведущих, есть ли уже информация о погоде на майские праздники, Виктор Чулков ответил, что даст подробную картину в ближайший четверг 25 апреля - также в утреннем эфире «Комсомолки».