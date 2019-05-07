В аэропорту «Владивосток» рассказали, что делать, если возникла нештатная ситуация

Трагедия, произошедшая накануне в Шереметьево, взбудоражила всю Россию. В результате страшного происшествия погиб 41 человек. Причины случившегося пока неизвестны. Вот только теперь людей заинтересовал вопрос, как в аэропортах отрабатывают подобные чрезвычайные ситуации, и что делается в первую очередь при аварийной посадке самолета. За комментариями «Комсомолка» обратилась в международный аэропорт «Владивосток».

В пресс-службе аэропорта рассказали, что хоть и не так серьезно, но отголоски трагедии коснулись и местной воздушной гавани. Самолет, летевший во Владивосток из Москвы, опоздал почти на три часа. Вылетел рейс SU 1702 тоже с задержкой в 2 часа 40 минут. Других эксцессов в этот день не произошло.

Страшно даже представить, что подобный инцидент мог бы произойти в любом аэропорту. «Владивосток» в исключения не входит. В местном аэропорту действия на случай аварийной посадки и тушения воздушных судов, конечно как и везде, отработаны заранее.

- В постоянной готовности находятся силы и средства службы поискового и аварийного спасательного обеспечения полётов, имеющей спецтехнику для тушения как самолетов, так и авиационного топлива, а также покрытия взлётно-посадочной полосы пеной для предотвращения возгорания воздушного судна при аварийной посадке, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

На этот случай руководство разработало аварийный план, в котором прописаны все процедуры аварийно-спасательных работ и время их выполнения. К примеру, аварийные средства должны подъехать к месту происшествия в пределах трех - четырех минут в любую точку аэродрома. Все дальнейшие действия также указаны в плане предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Очень многих заинтересовал тот факт, что когда самолет уже горел, стоя на взлетной полосе, в поле зрения не оказалось ни одной пожарной машины. К слову, специалисты отметили, что пожарная спецтехника должна стоять наготове в любой ситуации, когда самолет объявляет аварийную посадку.

- При объявлении аварийной посадки силы и средства аварийно-спасательного обеспечения аэропорта приводятся в готовность, встречают и сопровождают воздушное судно, а при возникновении ЧС немедленно приступают к выполнению аварийно-спасательных работ: эвакуация пассажиров, оказание им медицинской помощи и пожаротушение. При необходимости привлекаются силы МЧС и медицины катастроф, - разъяснили в пресс-службе аэропорта «Владивосток.

Предугадать, когда возникнет внештатная ситуация, конечно, нельзя. Однако к такому всегда нужно быть готовым. Для этого персонал отрабатывает навыки действий при ЧС, руководство проводит тренировки и учения. В понедельник, 6 мая, в местном аэропорту тренировка по действиям служб нештатных аварийно-спасательных формирований тоже прошла.

К слову, по одной из версий, предшествовал пожару в самолете удар молнии. Все системы воздушного судна, якобы, отказали. Именно поэтому пилоты решили экстренно посадить транспорт. В этом случае возникает резонный вопрос: как аэропорт обеспечивает защиту самолетов, находящихся на взлетной полосе, от тех же молний?

Самое простое и действенное средство - громоотвод. Им оснащены все высотные сооружения, здания, электрические мачты перрона и сам перрон, а также объекты топливозаправочных комплексов. Пока воздушное судно находится на стоянке, у него тоже есть заземление и защита от разрядов статического электричества.

- Информацию о фактической метеообстановке, то есть наличие или отсутствие молний, экипаж получает от диспетчера «Государственной корпорации по организации воздушного движения». В этом случае решение о взлете самолета принимает его командир, - сообщил собеседник «КП».

Сейчас с тем, что произошло в Шереметьево разбираются специалисты, следователи назначили ряд проверок, по результатам которых и будет принято соответствующее решение.

Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибших в страшной авиакатастрофе. Страна скорбит вместе с вами.

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