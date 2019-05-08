Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года: во сколько начнется, где посмотреть

Дальневосточная столица готовится отметить 9 мая. Начнется праздник с военного парада, а завершится красочным фейерверком. Во сколько начнется и где посмотреть салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года – в материале «КП».

В этом году салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года будут запускать сразу с пяти площадок. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, среди них традиционные в поселках Трудовой и Подножье, что на острове Русском. Самый масштабный фейерверк «распустится» в небе над центральной площадью Борцов революции. Среди новых площадок для запуска салюта на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года – видовая площадка на улице Добровольского, 13 и на сопке Бурачка в районе Окатовой.

Напомним, что салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года станет финальным мероприятием празднования 9 мая. Жителей и гостей дальневосточной столицы в этот день ждут также шествие «Бессмертный полк», а митинги, возложения цветов, патриотические акции, концерты будут проходить во всех районах города. Подробную программу мероприятий на День Победы во Владивостоке вы можете узнать, перейдя по ссылке.

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