Катя Гаврилюк снова говорит «До свиданья, мама»

9-летняя Катя Гаврилюк на днях вернулась из Москвы во Владивосток после участия в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» и сразу столкнулась с неприятностью. На своей странице в Instagram солистка рок-группы «БанДа» оставила грустный смайлик и написала:

- 1 канал удалил мои выступления слепых прослушиваний и дополнительный этап на своем официальном сайте.

Родители Кати, которые ведут ее страницы в соцсетях, уточнили: с официального youtube-канала THE VOICE KIDS RUSSIA исчезло самое первое выступление приморской участницы на этом телепроекте - с песней «До свидания, мама». То выступление, которое понравилось сразу двум членам жюри: к Кате повернулись Пелагея и Светлана Лобода.

Семья девочки недоумевала, с чем связана пропажа популярного видео. В том числе не исключили: идет зачистка конкурсантов, поддержавших победительницу нынешнего сезона Микеллу Абрамову – дочку известной певицы, заслуженной артистки РФ Алсу - во время скандала после финала.

Катя из Владивостока достойно выступила в команде Светланы Лободы, попав в полуфиналФото: Оксана КИСЕЛЁВА

После недоуменной публикации Катя и ее родители обратились на Первый канал с просьбой разъяснить ситуацию. Что было дальше - сегодня корреспонденту «КП» - Владивосток» рассказала мама юной рокерши Анастасия Гаврилюк:

- Через два часа после нашего письма мне отзвонился технический отдел – сказали, что они будут решать эту проблему. Технический и юридический отдел занимались этим вопросом. Нас уверили, что после праздников должны вернуть видео на место. Однако это случилось еще раньше – вчера вечером мы зашли на youtube: все вернулось на место, как они и обещали. То есть это был технический вопрос. Оба видео уже на месте, и количество просмотров тоже сохранилось.

На вопрос, чем сейчас занимается Катя после довольно успешного выступления на проекте «Голос», ее мама ответила – дочь перестраивается на приморское время и сразу после праздников снова пойдет в школу. Пока шел конкурс, Катя была на домашнем обучении, а теперь нужно закончить третий класс обычной общеобразовательной школы и первый класс музыкальной. А вечером 9 мая она исполнит военные песни на центральной площади Владивостока.