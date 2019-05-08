2019-05-08T18:23:46+03:00
Общество

Катя Гаврилюк снова говорит «До свиданья, мама»

Участнице шоу «Голос. Дети» вернули удаленное видео слепых прослушиваний
Оксана КИСЕЛЁВА
Поделиться:
Катю Гаврилюк из Владивостока теперь знает вся страна. Фото: семейный архив ГаврилюкКатю Гаврилюк из Владивостока теперь знает вся страна. Фото: семейный архив Гаврилюк
Изменить размер текста:

9-летняя Катя Гаврилюк на днях вернулась из Москвы во Владивосток после участия в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» и сразу столкнулась с неприятностью. На своей странице в Instagram солистка рок-группы «БанДа» оставила грустный смайлик и написала:

- 1 канал удалил мои выступления слепых прослушиваний и дополнительный этап на своем официальном сайте.

Родители Кати, которые ведут ее страницы в соцсетях, уточнили: с официального youtube-канала THE VOICE KIDS RUSSIA исчезло самое первое выступление приморской участницы на этом телепроекте - с песней «До свидания, мама». То выступление, которое понравилось сразу двум членам жюри: к Кате повернулись Пелагея и Светлана Лобода.

Семья девочки недоумевала, с чем связана пропажа популярного видео. В том числе не исключили: идет зачистка конкурсантов, поддержавших победительницу нынешнего сезона Микеллу Абрамову – дочку известной певицы, заслуженной артистки РФ Алсу - во время скандала после финала.

Катя из Владивостока достойно выступила в команде Светланы Лободы, попав в полуфинал Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Катя из Владивостока достойно выступила в команде Светланы Лободы, попав в полуфиналФото: Оксана КИСЕЛЁВА

После недоуменной публикации Катя и ее родители обратились на Первый канал с просьбой разъяснить ситуацию. Что было дальше - сегодня корреспонденту «КП» - Владивосток» рассказала мама юной рокерши Анастасия Гаврилюк:

- Через два часа после нашего письма мне отзвонился технический отдел – сказали, что они будут решать эту проблему. Технический и юридический отдел занимались этим вопросом. Нас уверили, что после праздников должны вернуть видео на место. Однако это случилось еще раньше – вчера вечером мы зашли на youtube: все вернулось на место, как они и обещали. То есть это был технический вопрос. Оба видео уже на месте, и количество просмотров тоже сохранилось.

На вопрос, чем сейчас занимается Катя после довольно успешного выступления на проекте «Голос», ее мама ответила – дочь перестраивается на приморское время и сразу после праздников снова пойдет в школу. Пока шел конкурс, Катя была на домашнем обучении, а теперь нужно закончить третий класс обычной общеобразовательной школы и первый класс музыкальной. А вечером 9 мая она исполнит военные песни на центральной площади Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Полиция Владивостока нашла водителя, мешавшего скорой помощи
Во Владивостоке ограничили движение по проспекту Красного Знамени
Женщина пострадала при резком торможении автобуса во Владивостоке
«Бессмертный полк» пройдет по Владивостоку в День Победы
В ДВЖД прояснили ситуацию с травмированными на рельсовых путях рабочими
Водитель мотоцикла, спровоцировавший страшное ДТП, скончался в больнице
Пожар в детской поликлинике в Находке: эвакуировали 16 человек
В Приморье сегодня тепло, но дождливо и ветрено
В Приморье обнаружили источник воды, отравленный радиацией
Страшная авария с мотоциклом в Приморье попала на видео
Специальные парковочные места для мам с детьми появились на территории рынка на Спортивной
Ростуризм усмотрел в скандале со Sky Travel во Владивостоке признаки финансовой пирамиды
Плавучий док из Находки затонул в море, не дойдя до Кореи
В Приморье начали отмечать 74-летие победы в Великой Отечественной войне
До победного: 9 мая фуникулер во Владивостоке будет ходить до 23.00
На этой неделе воздух в Приморье прогреется до +25 градусов
Вместо дополнительной выплаты пенсионер во Владивостоке получил купюру «банка приколов»
В Приморье сегодня переменная облачность, возможны небольшие дожди
Во Владивостоке озвучили условия, при которых парковка набережной Цесаревича станет платной