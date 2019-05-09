Владивосток готов принять главный Парад Победы

Владивосток готовится к празднованию 74-й годовщины со дня Победы советского народа над фашистской Германией. Главные улицы приморской столицы уже перекрыты, периметр оцеплен. Остались последние штрихи перед главным парадом Победы, который вскоре состоится в приморской столице. «Комсомолка» ведет прямой репортаж из центра города Воинской славы.

На данный момент уже ограничено движение на центральных улицах приморской столицы. «КП»-Владивосток» уже публиковала подробную схему и временные промежутки перекрытия дорог.

С самого утра дороги Владивостока перекрытыФото: Александра ШОПЕНКО

Охрану правопорядка на время праздника обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. Весь периметр в центре города уже оцеплен. Тщательный досмотр с помощью металлоискателя проходят все гости праздника.

Периметр оцепленФото: Александра ШОПЕНКО

В Адмиральском сквере, уже работает полевая кухня. Гостей площадки угостят настоящей солдатской кашей и ароматным чаем. Здесь же пройдет танцевальный флешмоб под песню Клавдии Шульженко «Синий платочек».

В Адмиральском сквере развернулась полевая кухняФото: Александра ШОПЕНКО

Участники акции «Бессмертный полк» уже начали собираться у здания «Серая лощадь». Главный маршрут колонны пройдет по Светланской и набережной Цесаревича после Парада техники и воинских подразделений. Конечной точкой станет мемориал «Боевая слава ТОФ».

Парад Победы стартует в 10:00. Текстовая онлайн-трансляция главного шествия 9 мая 2019 года пройдет на официальном сайте «Комсомольской правды».

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