2019-05-09T02:37:12+03:00
Общество

Владивосток готов принять главный Парад Победы

Последние штрихи перед праздником: улицы перекрыты, периметр оцеплен, каша готовится [фото]
Милана СОКОЛ
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Владивосток встречает 9 мая 2019 годаВладивосток встречает 9 мая 2019 годаФото: Милана СОКОЛ
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Владивосток готовится к празднованию 74-й годовщины со дня Победы советского народа над фашистской Германией. Главные улицы приморской столицы уже перекрыты, периметр оцеплен. Остались последние штрихи перед главным парадом Победы, который вскоре состоится в приморской столице. «Комсомолка» ведет прямой репортаж из центра города Воинской славы.

На данный момент уже ограничено движение на центральных улицах приморской столицы. «КП»-Владивосток» уже публиковала подробную схему и временные промежутки перекрытия дорог.

С самого утра дороги Владивостока перекрыты Фото: Александра ШОПЕНКО

С самого утра дороги Владивостока перекрытыФото: Александра ШОПЕНКО

Охрану правопорядка на время праздника обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. Весь периметр в центре города уже оцеплен. Тщательный досмотр с помощью металлоискателя проходят все гости праздника.

Периметр оцеплен Фото: Александра ШОПЕНКО

Периметр оцепленФото: Александра ШОПЕНКО

В Адмиральском сквере, уже работает полевая кухня. Гостей площадки угостят настоящей солдатской кашей и ароматным чаем. Здесь же пройдет танцевальный флешмоб под песню Клавдии Шульженко «Синий платочек».

В Адмиральском сквере развернулась полевая кухня Фото: Александра ШОПЕНКО

В Адмиральском сквере развернулась полевая кухняФото: Александра ШОПЕНКО

Участники акции «Бессмертный полк» уже начали собираться у здания «Серая лощадь». Главный маршрут колонны пройдет по Светланской и набережной Цесаревича после Парада техники и воинских подразделений. Конечной точкой станет мемориал «Боевая слава ТОФ».

Парад Победы стартует в 10:00. Текстовая онлайн-трансляция главного шествия 9 мая 2019 года пройдет на официальном сайте «Комсомольской правды».

Бессмертный полк 9 мая 2019 года во Владивостоке: где пройдет шествие, как зарегистрироваться

Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года во Владивостоке: список, схема перекрытия во время Парада Победы

День Победы во Владивостоке 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

ИСТОЧНИК KP.RU

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