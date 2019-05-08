2019-05-08T13:06:01+03:00
Общество

Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года во Владивостоке: список, схема перекрытия во время Парада Победы

«Комсомолка» публикует подробную информацию об ограничении движения в этот день на дорогах дальневосточной столицы
София МИХАЙЛОВА
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Ограничения будут действовать с шести часов утра.Ограничения будут действовать с шести часов утра.Фото: Алексей САМУСЬКОВ
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Владивосток готовится к 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С самого утра в дальневосточной столице начнутся торжественные мероприятия, а после - долгожданный парад Победы и шествие «Бессмертный полк». По традиции завершится 9 мая красочным фейерверком. «Комсомолка» публикует информацию об изменении схемы движения в праздничный день.

Когда: 9 мая с 06:00 до 16:00 часов.

Что: ограничение движения.

Где: - по улице Корабельная Набережная: от дома № 1а по Океанскому проспекту до дома № 73 по улице Светланская;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;

Когда: 9 мая с 07:00 до 15:00 часов.

Что: ограничение движения.

Где: - по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от дома № 73 по улице Светланская до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная;

- по улице Верхнепортовая: от дома № 2 по улице Верхнепортовая до дома № 30 по улице Верхнепортовая;

- по улице 1-я Морская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская;

- по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

По данным пресс-службы администрации Владивостока, объезжать перекрытые дороги можно будет по следующим улицам:

Светланская,

1-я Морская,

Набережная,

Тигровая,

Пограничная,

Семеновская,

Батарейная,

Западная,

Суханова,

Уборевича,

Пушкинская,

Всевелода Сибирцева,

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ИСТОЧНИК KP.RU

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