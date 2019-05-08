Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года во Владивостоке: список, схема перекрытия во время Парада Победы
Владивосток готовится к 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С самого утра в дальневосточной столице начнутся торжественные мероприятия, а после - долгожданный парад Победы и шествие «Бессмертный полк». По традиции завершится 9 мая красочным фейерверком. «Комсомолка» публикует информацию об изменении схемы движения в праздничный день.
Когда: 9 мая с 06:00 до 16:00 часов.
Что: ограничение движения.
Где: - по улице Корабельная Набережная: от дома № 1а по Океанскому проспекту до дома № 73 по улице Светланская;
- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;
Когда: 9 мая с 07:00 до 15:00 часов.
Что: ограничение движения.
Где: - по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до пересечения с улицей Семеновская;
- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;
- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;
- по улице Светланская: от дома № 73 по улице Светланская до пересечения с улицей Алеутская;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;
- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;
- по улице Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная;
- по улице Верхнепортовая: от дома № 2 по улице Верхнепортовая до дома № 30 по улице Верхнепортовая;
- по улице 1-я Морская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская;
- по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланская;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
По данным пресс-службы администрации Владивостока, объезжать перекрытые дороги можно будет по следующим улицам:
Светланская,
1-я Морская,
Набережная,
Тигровая,
Пограничная,
Семеновская,
Батарейная,
Западная,
Суханова,
Уборевича,
Пушкинская,
Всевелода Сибирцева,
Луцкого;
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