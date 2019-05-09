2019-05-09T13:42:29+03:00
Общество

Раритетные символы военной эпохи встретились на Корабельной набережной Владивостока

Тысячи жителей края посетили уникальный поезд «Победа»
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Исторический паровоз занял почетное место в центре набережнойИсторический паровоз занял почетное место в центре набережнойФото: Комсомольская правда
Изменить размер текста:

Уникальный эшелон, прибывший накануне Дня Победы во Владивосток, стал изюминкой исторической экспозиции на Корабельной набережной города. Ретро-поезд «Победа» на паровозной тяге смогли увидеть тысячи жителей края.

Уникальный состав пользовался повышенным вниманием публики Фото: Комсомольская правда

Уникальный состав пользовался повышенным вниманием публикиФото: Комсомольская правда

Одними из первых посетителей советского магистрального паровоза серии «Лебедянка», стали участники «Бессмертного полка», шествие которых завершилось как раз на Корабельной набережной. Исторический поезд времен XX века прекрасно вписался в окружающую обстановку, заняв почетное место между мемориальными кораблями – «Красный вымпел» и Гвардейской краснознаменной подводной лодкой С-56.

Одними из первых смогли посетить уникальный объект участники «Бессмертного полка» Фото: Комсомольская правда

Одними из первых смогли посетить уникальный объект участники «Бессмертного полка»Фото: Комсомольская правда

Паровоз серии Л, разработанный в конце Второй мировой войны под руководством конструктора Лебедянского, привлек внимание взрослых и детей. Историческая машина приветствовала гостей мощным гудком и клубами пара. Все желающие смогли прикоснуться к истории и сделать памятное фото рядом с раритетным железнодорожным транспортом .

Исторический поезд увидели тысячи жителей Приморья.Милана СОКОЛ

«Комсомольская правда» сообщала, что почетными пассажирами паровоза «Победа» стали ветераны железнодорожного транспорта. Уникальный состав приехал в столицу Приморского края с раритетной военной техникой на платформах.

Поезд «Победа» накануне 9 мая торжественно прибыл во Владивосток.Милана СОКОЛ

В Приморье продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По сообщению администрации Приморья, «Бессмертный полк» объединили почти 125 тысяч человек по всему краю. Всего в праздновании 9 мая приняли участие больше 400 тысяч человек, при этом 85 тысяч приморцев побывали на торжестве во Владивостоке.

«Бессмертный полк 2019» во Владивостоке: в праздничной колонне прошло рекордное количество участников

Бессмертный полк 9 мая 2019 года во Владивостоке: прямая онлайн-трансляция

Ретро-поезд «Победа» торжественно прибыл во Владивосток

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Верх наглости: владелец люксового внедорожника подпортил праздничное настроение приморцам [фото]
Мэр Владивостока поздравил горожан с Днем Победы
Погода не испортит праздничные планы приморцев на 9 мая
Полиция Владивостока нашла водителя, мешавшего скорой помощи
Во Владивостоке ограничили движение по проспекту Красного Знамени
Женщина пострадала при резком торможении автобуса во Владивостоке
«Бессмертный полк» пройдет по Владивостоку в День Победы
В ДВЖД прояснили ситуацию с травмированными на рельсовых путях рабочими
Водитель мотоцикла, спровоцировавший страшное ДТП, скончался в больнице
Пожар в детской поликлинике в Находке: эвакуировали 16 человек
В Приморье сегодня тепло, но дождливо и ветрено
В Приморье обнаружили источник воды, отравленный радиацией
Страшная авария с мотоциклом в Приморье попала на видео
Специальные парковочные места для мам с детьми появились на территории рынка на Спортивной
Ростуризм усмотрел в скандале со Sky Travel во Владивостоке признаки финансовой пирамиды
Плавучий док из Находки затонул в море, не дойдя до Кореи
В Приморье начали отмечать 74-летие победы в Великой Отечественной войне
До победного: 9 мая фуникулер во Владивостоке будет ходить до 23.00
На этой неделе воздух в Приморье прогреется до +25 градусов
Вместо дополнительной выплаты пенсионер во Владивостоке получил купюру «банка приколов»
В Приморье сегодня переменная облачность, возможны небольшие дожди
Во Владивостоке озвучили условия, при которых парковка набережной Цесаревича станет платной