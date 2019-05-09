Раритетные символы военной эпохи встретились на Корабельной набережной Владивостока

Уникальный эшелон, прибывший накануне Дня Победы во Владивосток, стал изюминкой исторической экспозиции на Корабельной набережной города. Ретро-поезд «Победа» на паровозной тяге смогли увидеть тысячи жителей края.

Уникальный состав пользовался повышенным вниманием публикиФото: Комсомольская правда

Одними из первых посетителей советского магистрального паровоза серии «Лебедянка», стали участники «Бессмертного полка», шествие которых завершилось как раз на Корабельной набережной. Исторический поезд времен XX века прекрасно вписался в окружающую обстановку, заняв почетное место между мемориальными кораблями – «Красный вымпел» и Гвардейской краснознаменной подводной лодкой С-56.

Одними из первых смогли посетить уникальный объект участники «Бессмертного полка»Фото: Комсомольская правда

Паровоз серии Л, разработанный в конце Второй мировой войны под руководством конструктора Лебедянского, привлек внимание взрослых и детей. Историческая машина приветствовала гостей мощным гудком и клубами пара. Все желающие смогли прикоснуться к истории и сделать памятное фото рядом с раритетным железнодорожным транспортом .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/707764" frameborder="0"></iframe> Исторический поезд увидели тысячи жителей Приморья.Милана СОКОЛ

«Комсомольская правда» сообщала, что почетными пассажирами паровоза «Победа» стали ветераны железнодорожного транспорта. Уникальный состав приехал в столицу Приморского края с раритетной военной техникой на платформах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/707767" frameborder="0"></iframe> Поезд «Победа» накануне 9 мая торжественно прибыл во Владивосток.Милана СОКОЛ

В Приморье продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По сообщению администрации Приморья, «Бессмертный полк» объединили почти 125 тысяч человек по всему краю. Всего в праздновании 9 мая приняли участие больше 400 тысяч человек, при этом 85 тысяч приморцев побывали на торжестве во Владивостоке.

«Бессмертный полк 2019» во Владивостоке: в праздничной колонне прошло рекордное количество участников

Бессмертный полк 9 мая 2019 года во Владивостоке: прямая онлайн-трансляция

Ретро-поезд «Победа» торжественно прибыл во Владивосток