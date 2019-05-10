Олег Кожемяко отчитался о заработанных в прошлом году миллионах

На сайте администрации Приморского края появились сведения о доходах, расходах и имуществе губернатора Олега Кожемяко за 2018 год. Декларация включает отчет за весь год – с 1 января по 31 декабря, хотя до 26 сентября 2018-го Кожемяко был еще губернатором Сахалинской области. Как уже сообщала «Комсомольская правда», Приморье он возглавил сначала в статусе врио – после громкой отставки Андрея Тарасенко, а затем победил на выборах 16 декабря.

Доход Кожемяко в прошлом году составил 22,231 миллиона рублей, в то время как за 2017 год было 25,235 миллиона. Байкер-губернатор включил в декларацию мотоцикл Harley-Davidson, а также земельный участок площадью 45 тысяч квадратных метров, четыре жилых дома и две квартиры в России – одна из них находится в обычной пятиэтажке во Владивостоке, на Первой речке.

Площадь квартир - 114 и 49,7 квадратных метра, домов - 30,8 квадратных метра; 77,8; 84,6 и 158,5.

В декларации нет сведений об имуществе и доходах супруги Олега Николаевича, Ирины - только его собственные данные.