О Великой Победе: 105-летний ветеран из Владивостока Ефим Гольдберг принял участие в торжественном митинге

Скорбь и радость Великой Победы разделили с жителями России приморцы. Праздничное мероприятие, посвященное 9 мая, состоялось во Владивостоке на Садгорде. Торжественный митинг прошел на территории патриотического музея, входящего в состав Клуба «Техника XX века в Приморском крае». Главным и самым почетным гостем праздника стал старейший ветеран приморской столицы. 105-летний Ефим Гольдберг напомнил о важнейших исторических событиях Родины и поздравил земляков.

Среди гостей оказалось много молодежиФото: Милана СОКОЛ

Музей исторической техники на Садгороде принял активное участие в подготовке к празднованию 74-й годовщины со дня Победы Советского народа над фашисткой Германией. Экспонаты коллекции военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае» оказались задействованы в нескольких торжественных мероприятиях. «КП»-Владивосток» писала о прибытии поезда «Победа», платформы которого заняли исторические экспонаты, предоставленные музеем. Пять единиц техники, включая легендарный танк Т-34 , прошли по главной улице Владивостока во время Парада Победы. Еще две машины встали в почетный караул у входа в «Госпиталь Ветеранов войн». Остальную коллекцию приморцы смогли бесплатно посмотреть в самом музее, где состоялся масштабный праздник.

Коллекция музеяФото: Милана СОКОЛ

Гостей угостили солдатской кашейФото: Милана СОКОЛ

Гостей площадки встретили угощениями – солдатской кашей, ароматным чаем и сладостями. По доброй традиции в канун праздника состоялся торжественный митинг, на котором выступил основатель музея Анатолий Казицкий. Учредитель исторического объекта поздравил собравшихся, и передел слово почетному гостю мероприятия – Ефиму Моисеевичу Гольдбергу. Ветеран Великой Отечественной войны и ветеран арктических походов Дальневосточного морского пароходства 15 марта отметил свой 105-тый день рождения. Юбиляр, переживший времена революции, гражданской и Отечественной войн, находился в добром здравии и прекрасном расположении духа.

Ефим Моисеевич был в хорошем настроенииФото: Милана СОКОЛ

– «Дорогие товарищи, дети и взрослые. Россия, велика! Праздников было много, но такой Великой Победы не было никогда,– констатировал ветеран.

Ефим Моисеевич рассказал о великих подвигах Советского народа и отметил значимость Победы, заработанной потом и кровью.

Священная память воинамФото: Милана СОКОЛ

В военные годы Ефим Гольдберг служил на танке Т-34, был офицером связи танкового полка и командиром роты. Великую победу Ефим Моисеевич встретил в Берлине. Ветеран дважды виделся с маршалом Жуковым. Кавалер ордена Красной Звезды, награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу» и другими наградами.

Ефим Моисеевич приехал в Приморье в 1957 году. После военной службы долгожитель проработал 25 лет в Дальневосточном пароходстве, став ветераном арктических походов. Сейчас Ефим Гольдберг находится на заслуженном отдыхе, однако и здесь не сидит без дела. Человек, переживший век, выпустил уже несколько сборников стихов, посвященных войне, любви, морю.

Ефим Гольдберг состоит в Союзе писателей РоссииФото: Милана СОКОЛ

Справка

Музей исторической техники на Садгороде открыл свои двери для приморцев 8 мая 2014 года. Он создан на базе коллекции Анатолия Михайловича Козицкого командой энтузиастов, объединившихся в военно-патриотический клуб «Техника XX века в Приморском крае». Нельзя не отметить историческую ценность экспонатов коллекции – все 100 экземпляров находятся в первозданном виде и рабочем состоянии.

Техника в первозданном видеФото: Милана СОКОЛ

Экспонат музея возвышается над зрителямиФото: Милана СОКОЛ

Раритетная техникаФото: Милана СОКОЛ

Экспозиция Советского периодаФото: Милана СОКОЛ

Экспонаты музеяФото: Милана СОКОЛ

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