В интернете появилась петиция в поддержку выпускников, устроивших БДСМ-перфоманс в школе во Владивостоке

Образцовая школа номер 74 с углубленным изучением предметов эстетического цикла прославилась в негативном смысле этого слова на всю страну. Сделали это выпускники 11б класса, которые устроили шоу с переодеванием в полицейскую форму и костюмы зайчиков в стиле БДСМ. Школьниками заинтересовалась полиция, из-за чего в интернете появилась петиция.

Напомним, что за день до последнего звонка школьники устроили фотосессию на выпускной альбом. Когда учитель отлучилась, они переоделись: девушки - в полицейскую форму, парни - оголили торсы, надели маски, бабочки и заклеили соски изолентой. В таком виде они сперва повеселились в спортзале, а затем перебранись на школьное крыльцо. Для эффектности они добавили цветного дыма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710753" frameborder="0"></iframe> Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.

- 22 мая выпускники средней школы №74 города Владивостока проводили фотографирование для выпускного альбома. 11-классники подошли к этому процессу неформально, кроме школьной формы принесли с собой разные костюмы. В пятницу видео того дня просочились в СМИ и разразился скандал. Случившееся в соцсетях уже окрестили «последним звонком в стиле БДСМ». Хотя на кадрах с того дня видно, что ничего особо вызывающего в действиях выпускников не было: никто не бегал по школе голым или в белье, не нарушал закон. А некоторые вольности и нарушения правил поведения в учебном заведении выпускниками понятны и в чем-то даже естественны, - пишет автор петиции.

По ее мнению, «подростков, которым нужно готовиться к ЕГЭ, ждут бесконечные беседы с полицейскими и дополнительная нервотрепка». Автор петиции считает, что учеников необходимо оставить покое, чтобы дать им спокойно сдать ЕГЭ.

Петиция адресована властям города и края, а также региональной полиции. Для преодоления барьера, ей необходимо набрать 100 подписей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710736" frameborder="0"></iframe> В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.

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Последний звонок с БДСМ и «полицией»: в школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах

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