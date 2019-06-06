2019-06-06T10:04:01+03:00
Дом. Семья

Едва не погибший в кровопролитной драке леопард в Приморье не может нормально ходить

На задней лапе дикой кошки атрофировались мышцы [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Специалисты осмотрели леопарда в седьмой раз. Фото: МРОО «Центр «Тигр»Специалисты осмотрели леопарда в седьмой раз. Фото: МРОО «Центр «Тигр»
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Приморские специалисты продолжают выхаживать дальневосточного леопарда, который находился на грани жизни и смерти. Напомним, что фактически умирающего хищника отловили 3 марта у границ заповедника «Тигровая падь». Дикая кошка тяжело пострадала в кровопролитной драке с сородичем – на теле истощенного леопарда обнаружили множество колотых гнойных ран.

Леопард в центре реабилитации. Несколько недель он находился на грани жизни и смерти. Фото: leopard-land.ru

Леопард в центре реабилитации. Несколько недель он находился на грани жизни и смерти. Фото: leopard-land.ru

Во время осмотра специалисты выяснили, что кроме серьезных ранений на холке и конечностях, у хищника сломана передняя лапа и атрофированы мышцы задней левой ноги. Ветеринары считают, что за несколько недель до смертельной драки леопард ввязался в бой с еще одним сородичем, что и стало причиной плачевного состояния пострадавшей кошки.

Специалисты больше двух недель боролись за жизнь пятнистого хищника под кодовым номером Leo 131M. Зверь перенес несколько операций, пришел в себя и поправился более чем на шесть килограмм. Однако пока Лео выздоровел не полностью, а ветеринары не берутся делать какие-либо прогнозы.

Раненый дальневосточный леопард изъят у границ "Земли леопарда".Видео: ФГБУ "Земля леопарда"

- Обширная рана в области холки успешно заживает и уже не вызывает опасения у ветеринарных врачей. Основной проблемой со здоровьем остается атрофия мышечной ткани на задней левой лапе. Нога пока полноценно не восстанавливается и, к сожалению, сохраняется хромота, - рассказали в МРОО «Центр «Тигр».

Обширная рана в области холки успешно заживает. МРОО «Центр «Тигр»

Обширная рана в области холки успешно заживает. МРОО «Центр «Тигр»

Сейчас леопард живет в просторном вольере, в котором натоптал немного троп. Перемещается зверь чаще всего в сумерках и ночью, ведет себя очень осторожно, но стабильно посещает места, где выкладывается мясо.

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Раненый в Приморье дальневосточный леопард идет на поправку

Раненый дальневосточный леопард постепенно выздоравливает. Его раны затягиваются, а общее состояние постепенно улучшается, но при этом остается тяжелым (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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