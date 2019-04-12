2019-04-12T05:59:32+03:00
Общество

Раны затянулись: раненый в Приморье дальневосточный леопард больше не находится при смерти

Хищник стабильно набирает вес и скоро сможет самостоятельно охотиться
Пётр КАМУШКИН
Поделиться:
Леопард серьезно пострадал в драках с другими хищниками. Фото: "Земля леопарда"Леопард серьезно пострадал в драках с другими хищниками. Фото: "Земля леопарда"
Изменить размер текста:

Раненый дальневосточный леопард, которого отловили у границ приморского заповедника, идет на поправку. Его состояние больше не оценивают как критическое – раны зверя заживают, и скоро он покинет карантинный блок.

Как писала «Комсомолка», молодого самца краснокнижной кошки отловили сотрудники охотнадзора вблизи границ нацпарка «Земля леопарда» 3 марта. В тяжелом состоянии леопарда доставили в центр реабилитации, где ему экстренно оказали помощь. Хищник пострадал в результате кровопролитной драки с другим дальневосточным леопардом, а до этого он пострадал в драке еще с одним барсом, что и стало причиной столь плачевного состояния леопарда. Долгое время зверь балансировал на грани жизни и смерти – но теперь переживать за его здоровье уже не нужно.

Недавно хищник перенес еще одну операцию. Фото: "Земля леопарда"

Недавно хищник перенес еще одну операцию. Фото: "Земля леопарда"

Как сообщили сотрудники «Земли леопарда», недавно зверь перенес еще одну операцию. Ветеринары обработали раны и швы пятнистого хищника – и констатировали, что барс идет на поправку. У него затянулись раны на лапах, появилась новая шерсть, стали восстанавливаться атрофированные мышцы. С момента поступления на лечение леопард набрал уже 6 килограммов веса.

– Состояние леопарда очень радует, положительная динамика налицо. Леопард уже ждет возможности размять лапы на более просторном участке. Мы решили выписать его из закрытой «больничной палаты» и перевести в просторный вольер, на свежий воздух, - рассказала сотрудник «Земли леопарда» Екатерина Блидченко.

В открытом вольере краснокнижный зверь сможет самостоятельно охотиться – и заново привыкать к самостоятельной жизни. Сейчас специалисты подготавливают вольер для дальневосточного барса. Раньше на этой площадке жил амурский тигр – хищник, который не отличается особенной ловкостью. Чтобы более проворный леопард не сбежал, к вольеру добавят дополнительные металлические листы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На юге Приморья поймали искусанного леопарда

Специалисты охотнадзора изъяли раненого дальневосточного леопарда, пострадавшего от укусов хищника (подробности)

Раненый в Приморье дальневосточный леопард идет на поправку

Раненый дальневосточный леопард постепенно выздоравливает. Его раны затягиваются, а общее состояние постепенно улучшается, но при этом остается тяжелым (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Во Владивостоке пройдет Кубок Дальнего Востока по вэйци
В лесу в Приморье заблудилась молодая девушка
Спортивная школа «Мастер» распахнула свои двери для жителей Владивостока
Погода во Владивостоке и Приморье на 12 апреля
Больницы и поликлиники Приморья получат в этом году 1168 единиц оборудования
Впервые за 14 лет Находка погасила муниципальный долг в полном объеме
В Приморье оштрафовали компанию, которая перевозила камбалу при неправильной температуре
На Третьей очереди АО «Восточный Порт» осуществлена первая опытная погрузка судна
На дачный маршрут из Владивостока добавят электричку
Во Владивостоке сгорел частный дом
Напополам: во Владивостоке смертельная авария унесла жизнь молодого мотоциклиста
В Приморье тепло, но ожидается дождь
В одном из районов Владивостока запретят парковать автомобили
Приморцы планировали продать баллон с опасным веществом за 18 миллионов рублей
ДРСК и ДГК провели «Уроки воды» для детей
Жительница Приморья угнала автомобиль, но покататься ей так и не удалось
Сталкиваемся с подобным впервые: водитель автобуса во Владивостоке ездил без удостоверения
В Приморье предприниматель из Артема хранил на складе просроченную рыбу
На ремонт Рудневского моста во Владивостоке потратят 200 миллионов рублей
На время ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке сделают объездную грунтовую дорогу
«Бабушка и дедушка онлайн»: 228 приморских пенсионеров освоили цифровые технологии в 2019 году
Погода во Владивостоке и Приморье на 10 апреля 2019
15 штук сняли: в Приморье активизировались клещи
В Приморье наемный убийца отправится за решетку на 17 лет
Выносили на руках: на пожаре в Приморье экипаж ДПС спас пожилую семейную пару
В Приморье осужденные готовятся к «Тотальному диктанту»
В Приморье приехал министр транспорта Российской Федерации
Во Владивостоке приводят в порядок сквер Анны Щетининой
Пьяный и без водительского удостоверения: во Владивостоке задержали виновника жуткого ДТП во Владивостоке