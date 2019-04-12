Раны затянулись: раненый в Приморье дальневосточный леопард больше не находится при смерти

Раненый дальневосточный леопард, которого отловили у границ приморского заповедника, идет на поправку. Его состояние больше не оценивают как критическое – раны зверя заживают, и скоро он покинет карантинный блок.

Как писала «Комсомолка», молодого самца краснокнижной кошки отловили сотрудники охотнадзора вблизи границ нацпарка «Земля леопарда» 3 марта. В тяжелом состоянии леопарда доставили в центр реабилитации, где ему экстренно оказали помощь. Хищник пострадал в результате кровопролитной драки с другим дальневосточным леопардом, а до этого он пострадал в драке еще с одним барсом, что и стало причиной столь плачевного состояния леопарда. Долгое время зверь балансировал на грани жизни и смерти – но теперь переживать за его здоровье уже не нужно.

Недавно хищник перенес еще одну операцию. Фото: "Земля леопарда"

Как сообщили сотрудники «Земли леопарда», недавно зверь перенес еще одну операцию. Ветеринары обработали раны и швы пятнистого хищника – и констатировали, что барс идет на поправку. У него затянулись раны на лапах, появилась новая шерсть, стали восстанавливаться атрофированные мышцы. С момента поступления на лечение леопард набрал уже 6 килограммов веса.

– Состояние леопарда очень радует, положительная динамика налицо. Леопард уже ждет возможности размять лапы на более просторном участке. Мы решили выписать его из закрытой «больничной палаты» и перевести в просторный вольер, на свежий воздух, - рассказала сотрудник «Земли леопарда» Екатерина Блидченко.

В открытом вольере краснокнижный зверь сможет самостоятельно охотиться – и заново привыкать к самостоятельной жизни. Сейчас специалисты подготавливают вольер для дальневосточного барса. Раньше на этой площадке жил амурский тигр – хищник, который не отличается особенной ловкостью. Чтобы более проворный леопард не сбежал, к вольеру добавят дополнительные металлические листы.

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