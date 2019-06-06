Экологи требуют от Росприроднадзора завести дело на владельцев «китовой тюрьмы»

Экологи из «Эковахты Сахалина» и других общественных организаций, выигравшие недавно важный суд о признании незаконными приказы о распределении квот на вылов и косаток и белух в 2018 году, хотят обжаловать решение суда и заставить Росприроднадзор выпустить на волю узников «китовой тюрьмы» в Приморье. Там, в центре передержки в бухте Средняя до сих пор томится сотня китов, выловленных на продажу в Китай. И именно Росприроднадзор, по мнению экологов, способен выпустить их на волю.

В суде полдела сделано

Эпопея вокруг специфического бизнеса по продаже мормлеков в китайские океанариумы закрутилась осенью прошлого года. Общественники узнали, что несколько частных компаний выловили летом в Охотском море 90 белух и 11 косаток на продажу, сомнительное разрешение на это дало Росрыболовство.

Чтобы не быть голословными, экологи пошли в суд. В марте они добились признания незаконным заключение государственной экологической экспертизы, которое и дало «зеленый свет» на дальнейший вылов китов. А в мае подали еще один иск к Росрыболовству и Росприроднадзору, требуя признать незаконными все приказы о распределении квот на вылов и косаток и белух в 2018 году и заставить власти изъять животных.

Суд Южно-Сахалинска и здесь встал на сторону экологов, но частично. Сегодня, 6 июня, истцы получили мотивированное решение, в котором сказано, что культурно-просветительская цель, которой прикрывались отловщики, не подразумевает деятельность по поставке или продаже животных за пределы Российской Федерации. Законодательство предусматривает использование добытых водных биологических ресурсов исключительно теми лицами, которым предоставлено право на их добычу, а значит у Росрыболовства отсутствовали законные основания для утверждения планов поставки «в зарубежные зоопарки, цирки, дельфинарии, океанариумы, музеи и выставочные комплексы в культурно-просветительских целях».

Установив, что все приказы Росрыболовства о распределении квот на вылов косаток и белух между компаниями «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» противоречат нормативным правовым актам и нарушают права неопределенного круга лиц, суд признал их незаконными.

Вот только суд отказал во второй части иска, посчитав, что Росприроднадзор может, но не обязан освобождать узников «китовой тюрьмы». Вот было бы возбуждено какое-нибудь дело...

- Суд не запрещал изымать и выпускать животных, как неправильно интерпретировали некоторые источники. Он фактически указал на то, что косатки и белухи могут и должны быть изъяты только в рамках административного или уголовного дела по факту незаконной добычи этих животных, - говорит глава «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын. - Что ж, мы и не возражаем, пусть возбуждают, основания для этого есть. Коалиция «Свободу косаткам и белухам!» намерена добиваться от Росприроднадзора возбуждения административного дела и в его рамках изъятия и выпуска животных в среду обитания. Но параллельно мы будем обжаловать решение суда в той части, в которой было отказано.

По информации Дмитрия Лисицына, отловщики и Росрыболовство тоже готовят обращение в апелляционную инстанцию.

Громкие заявления без реальных дел

Для тех, кто уже запутался во всей этой судебной перипетии вокруг «китовой тюрьмы», уточним, что вокруг «китовой тюрьмы» возбуждено уже несколько дел, в том числе уголовных. Но ни одно из них не направлено непосредственно на выпуск животных.

Так, еще в ноябре прошлого года следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Однако экологи настроены скептично. Во-первых, дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников компаний, отловивших животных». Почему не в отношении руководителей компаний-отловщиков, чьи имена известны, непонятно. Во-вторых, дело передали в хабаровский СК, и с тех пор о нем ничего не известно.

В феврале этого года административные дела против хозяев «китовой тюрьмы» возбудил и Росприроднадзор. Речь идет сразу о трех статьях КоАП, однако все они лишь о нарушениях условий содержания косаток и белух, грозят штрафами владельцам «китовой тюрьмы», не сопоставимыми со стоимостью самих животных — порядка 3,5 миллионов долларов за косатку. Дела пока находятся в производстве.

Наконец, приморское пограничное управление ФСБ возбудило административные дела по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море» в отношении каждой из четырех компаний-отловщиков. Дела будет в ближайшие дни рассматривать суд во Владивостоке. Однако, по информации экологов, во-первых, это касается только косаток, не белух, во-вторых, и в данном случае требований об изъятии животных не заявляется.

- Все это громко звучит, но пока никто кроме общественных организаций не пытается реально освободить косаток и белух, - говорит эколог Дмитрий Лисицын. - даже те, у кого есть на это гигантские полномочия. Например, у прокуратуры. Еще в прошлом году Генпрокуратура сделала заявление о том, что Росрыболовство не в праве было разрешать такой бизнес. Однако изъятием незаконно выловленных животных ведомство не занимается, только громкое заявление. Тем же самым занимается и Минприроды. Министр Кобылкин в очередной раз, на полях Петербургского экономического форума, пообещал, что животных освободят в июле-августе. Потом будет в августе-сентябре, наверное. Делами эти заявления не подкреплены.

Пока идут разбирательства, в «китовой тюрьме» стало на одну косатку и трех белух меньше. Владельцы центра говорят, что они сбежали, экологи подозревают, что погибли.

Кроме того, вопреки всем рекомендациям ученых, в бухту Среднюю продолжают водить экскурсии, все больше и больше приручая морских млекопитающих к человеку. Кажется, что владельцы «тюрьмы» не представляют для китов иной судьбы кроме китайских океанариумов. Всего с 2012 года в Китай было продано 15 российских косаток.

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