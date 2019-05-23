«Животные - моя собственность» Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух на волю

Пока ученые и общественники спорят о том, где именно нужно выпускать косаток и белуг из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя на юге Приморья, в этой истории наметился новый поворот. Директор ООО «Афалина», владеющий мормлеками, заявил журналистам, что не принимал и не собирается принимать решения выпускать животных в дикую среду.

- О каком выпуске идет речь? Животные - моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Поэтому все необдуманные заявления о каком-то выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает, - заявил Алексей Решетов.

Летом 2018 года компания «Афалина» и еще три аффилированных юридических лица выловили с разрешения Росрыболовства белуг и косаток в Охотском море для продажи в океанариумы Китая. Животные перезимовали в специальных вольерах в бухте Средняя в Приморье, которые зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой». Сами владельцы этого центра называют его океанариумом и даже водят туда экскурсии, приучая животных к человеку, но не пускают журналистов и «зеленых», вплоть до применения силы.

Общественный резонанс привел к проверкам и уголовному делу по факту незаконного вылова косаток и белух. Оказалось, что косаток выловили еще детенышами, некоторым белухам нет и года. В итоге президент Владимир Путин поручил Минприроды определить дальнейшую судьбу китов, министр Дмитрий Кобылкин заявил, что надо их выпускать на волю, только посоветовавшись с учеными. Подключились даже ученые с мировым именем, какие как океанолог Жан-Мишель Кусто и его команда.

И единственное, с чем ученое сообщество еще не определилось, это где выпускать – прямо у берегов Приморья или транспортировать туда, где ловили, у Шантарских островов. Но нет, оказывается, владельцы «китовой тюрьмы» не намерены никого выпускать.

С Алексеем Решетовым журналисты поговорили в Южно-Сахалинске, где сегодня, 23 мая, в городском суде началось рассмотрение иска общественных организаций Росрыболовству и Росприроднадзору о признании незаконными приказов о выдаче квот на вылов косаток и белух в 2018 году и об обязании Росприроднадзора изъять животных из незаконного владения и выпустить их на свободу. Среди истцов «Экологическая вахта Сахалина», «Клуб «Бумеранг», «Друзья океана».

В перерыве судебного заседания журналисты спросили Решетова, как идет подготовка к выпуску, но директор «Афалина» сделал удивленный вид. А на вопрос, будет ли опротестовывать решение о выпуске, ответил:

- А что я буду опротестовывать? Есть какое-то решение? Животные у меня, живы, здоровы. Я их содержу, что я могу опротестовать? Ту пургу, которую несут в прессе? Ну, извините, у меня здоровья не хватит за всеми журналистами бегать и каждого к ответственности привлекать. Хотя, если вдруг что-то случится с мои бизнесом, у меня есть план работы лет на пять. То есть я могу каждого сейчас журналиста за недостоверную информацию подергивать и жить на это долго и счастливо. Вы представляете, какой сейчас объем негативной информации, не соответствующей закону, в прессе? На каждую статью я могу спокойно подавать в суд и спокойно жить на эти деньги, - заявил Алексей Решетов. - Животные живы, здоровы. Консилиум прошел, сказали, что все хорошо, что мы содержим их просто замечательно, что все в шоке, как мы смогли это сделать. Есть рекомендация увеличить пространство для животных, насколько я знаю. В принципе, все. Животные живы, здоровы, нормально питаются, радуются приходу людей. А кто говорит о выпуске? Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности.