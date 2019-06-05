Эдгард Запашный предложил зоозащитникам выкупить узников «китовой тюрьмы» в Приморье

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный высказал свою позицию по поводу «китовой тюрьмы» в Приморье. Напомним, что 10 косаток и 87 белух содержатся в бухте Средняя в центре адаптации морских млекопитающих. В народе это место прозвали «китовой тюрьмой».

Размышления дрессировщика навеяны новостью о том, что в приморскую «китовую тюрьму» начали водить экскурсии, чему были недовольны зоозащитники. Они апеллировали словами ученых, которые считают, что перед тем, как выпустить косаток и белух на волю, нужно минимизировать контакт морских млекопитающих с человеком. Этот момент Эдгард Запашный назвал «подозрительным».

- Причем тут человек? Человек контактирует с этими косатками, потому что их кормят с рук мертвой рыбой. Я на заседании в Госдуме сказал, что этих животных выпускать уже нельзя, по крайней мере, делать это резко, они все погибнут. Потому что ни косатки, ни белухи не умеют охотиться, и не приспособлены к выживанию в дикой природе. Они уже достаточно долго находятся с человеком и питаются, я еще раз скажу, с рук, - говорит Эдгард Запашный.

Он также подчеркнул, что живой рыбой животных не кормят по простой причине: она уйдет сквозь сетку вольеров. А для того, чтобы адаптировать морских млекопитающих к естественной среде обитания, нужно не только изменить подход к питанию, но и соорудить новые огромные вольеры с мелкой сеткой далеко от берега для каждого животного. Более того, по мнению дрессировщика, косатки и белухи погибнут, если их отпустить сию минуту.

zapashny.ru Эдгар Запашный предложил зоозащитникам выкупить узников китовой тюрьмы в Приморье

- На протяжении долго времени их нужно кормить живой рыбой, давать им тюленей в конце концов, потому что на одной рыбе продержаться крупному хищнику проблематично. И потом через некоторое время отпускать, потому что если сделать это сейчас, они умрут от голода, будут искать человека, искать помощь, как это часто происходит в уссурийской тайге, где тигры выходят к людям, - продолжает Запашный.

Главный вопрос: «Кто должен финансировать это операцию?». Аскольд и Эдгард Запашные считают, что денежное обременение вполне могут взять на себя зоозащитные организации.

- Ни одна зоозащитная организация в мире еще не предложила никакую финансовую помощь. Это реальное дело, куда реально нужно вбухать большое количество средств и они у них есть, но расставаться ними ой как не любят, ой как не хотят. Ребята, так где вы все? Пожалуйста, спасайте! В конце концов вы можете выкупить этих животных, назвать свою цену и не надо отправлять теперь животных в Китай, - считает дрессировщик.

Зоозащитники Приморья считают, что Эдгард Запашный зарабатывает популярность на теме «китовой тюрьмы» и призывают своих сторонников не реагировать на слова дрессировщика.

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- Он намерено хочет спровоцировать нас, зоозащитников, на негативную реакцию. Я уверена, что этот вброс он сделал для того, чтобы уличить нас в хамстве. Он вечно нас оскорбляет, что зоозащитники безграмотные, поэтому реагировать на его выпад не нужно, - комментирует зоозащитница Нина Зырьянова.

Летом 2018 года компания «Афалина» и еще три аффилированных юридических лица выловили с разрешения Росрыболовства белух и косаток в Охотском море для продажи в океанариумы Китая. Животные перезимовали в специальных вольерах в бухте Средняя в Приморье, которые зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой». Сами владельцы этого центра называют его океанариумом и даже водят туда экскурсии, приучая животных к человеку, но не пускают журналистов и «зеленых», вплоть до применения силы.

Общественный резонанс привел к проверкам и уголовному делу по факту незаконного вылова косаток и белух. Оказалось, что косаток выловили еще детенышами, некоторым белухам нет и года. В итоге президент Владимир Путинпоручил Минприроды определить дальнейшую судьбу китов, министр Дмитрий Кобылкин заявил, что надо их выпускать на волю, только посоветовавшись с учеными. Подключились даже ученые с мировым именем, какие как океанолог Жан-Мишель Кусто и его команда.

И единственное, с чем ученое сообщество еще не определилось, это где выпускать – прямо у берегов Приморья или транспортировать туда, где ловили, у Шантарских островов. Но нет, оказывается, владельцы «китовой тюрьмы» не намерены никого выпускать.

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