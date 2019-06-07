2019-06-07T14:17:39+03:00
Общество

Хозяев «китовой тюрьмы» оштрафовали по материалам ФСБ на 28 миллионов рублей

Отловщики заявили, что содержание белух и косаток стоит миллион в день
Сергей БАЛАНОВ
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Косатки в центре передержки в бухте Средняя. Фото: Глеб ИльинскийКосатки в центре передержки в бухте Средняя. Фото: Глеб Ильинский
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Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрел первое из четырех дел, заведенных пограничным управлением ФСБ на владельцев «китовой тюрьмы» в бухте средняя. ООО «Белый кит» признали виновным в нарушении правил рыболовства и оштрафовали на 28 миллионов 173 тысячи рублей, но без конфискации судна и орудий нарушения.

Конфискация самих животных тоже не заявлялась. 10 косаток и 87 белух, выловленные для продажи в китайские океанариумы, так и остаются в центре передержки в бухте Средняя.

Представители ответчика заявили в суде, что компания и без того терпит большие убытки. Только содержание животных обходится в 1 миллион рублей в день. При этом никто из представителей власти, требующих выпустить животных, не хочет брать на себя ответственность за китов.

- Их можно выпустить только в районе Шантарских островов, путем «подселения» в конкретные семьи таких же косаток. На это нужно время и средства, возможности. Это все непросто. Нельзя отрыть вольеры и все - косатки ушли. К вопросу о возможной конфискации животных: когда встал вопрос, а готовы ли вы, представители административных органов, которые во время суда смотрят в свои телефоны, взять на себя ответственность по содержанию данных животных? И ни один орган, в том числе сахалинское погрануправление, Росрыболовство, Минприроды — никто не взял на себя ответственность по содержанию. При этом нам говорят: ребята, вы только не уходите. А ведь мы можем закрыть на замок и уйти -забирайте. Мы несем сегодня на себе бремя содержания животных, - выступил на суде адвокат компании «Белый кит» Вадим Говоров.

Это лишь одно из четырех дел, возбужденных по материалам пограничного управления ФСБ. В ближайшие дни суд рассмотрит похожие дела в отношении «Афалина», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий». Именно эти компании получали разрешение от Росрыболовства на вылов млекопитающих для продажи в Китай. Недавно суд Южно-Сахалинска признал эти разрешения незаконными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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