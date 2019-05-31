Суд не выпустил косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

В Южно-Сахалинске суд частично удовлетворил иск зоозащитников, которые требуют выпустить узников приморской «китовой тюрьмы» на свободу. Напомним, что 10 косаток и 87 белух содержатся в бухте Средняя в центре адаптации морских млекопитающих. В народе это место прозвали «китовой тюрьмой».

Суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми были утверждены квоты на вылов косаток и белух. Важно отметить, что ранее в отношении белух ситуация была неопределенная, а сейчас суд подтвердил: их поймали вопреки букве закона.

- В части наших требований обязать Росприроднадзор изъять из незаконного владения косаток и белух и выпустить их, суд нам, к сожалению, отказал. Но я подчеркиваю: это не вердикт, что животных выпустить нельзя. Суд только принял решение отказать в том, что это должен сделать Росприроднадзор. Очень важно, что будет указано в решении суда, от этого будет много зависеть. Мотивированную часть мы получим 5 июня, - рассказал Дмитрий Лисицын, глава организации «Экологическая вахта Сахалина».

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Он также отметил, что зоозащитникам не важно, какой госорган будет выпускать узников «китовой тюрьмы». Главное, чтобы косатки и белухи были на свободе.

Дмитрий Лисицын также отметил: компании-отловщики уже заявили, что будут обжаловать решение суда.

Выпуска косаток и белух требует не только общественность, но и ученое сообщество и даже мировые звезды. Животные признаны незаконно отловленными, значит, по логике, их должны изъять и отпустить. Ан-нет, возвращать в естественную среду обитания косаток и белух должен кто-то ответственный за это, но кто - непонятно. Подобных случаев в России еще не было, соответственно, нет примеров решения таких проблем, как и нормативно-правовой базы.

- Мы полагаем, что суд не может понять: какой госорган должен отпустить косаток и белух. Возможно, что полномочия есть у пограничников, которые подали в суд на отловщиков за браконьерство. Тогда морские млекопитающие могут быть расценены как незаконно добытый улов, изъяты и отпущены на свободу, если их здоровье позволяет. А как мы знаем, с ними все хорошо, согласно заключениям команды Кусто и отечественных специалистов. Мы надеемся, что по искам, которые подала погранслужба, будут приняты более конкретные решения, - прокомментировал Оганес Таргулян, эксперт «Гринпис Россия».

Летом 2018 года компания «Афалина» и еще три аффилированных юридических лица выловили с разрешения Росрыболовства белух и косаток в Охотском море для продажи в океанариумы Китая. Животные перезимовали в специальных вольерах в бухте Средняя в Приморье, которые зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой». Сами владельцы этого центра называют его океанариумом и даже водят туда экскурсии, приучая животных к человеку, но не пускают журналистов и «зеленых», вплоть до применения силы.

Общественный резонанс привел к проверкам и уголовному делу по факту незаконного вылова косаток и белух. Оказалось, что косаток выловили еще детенышами, некоторым белухам нет и года. В итоге президент Владимир Путинпоручил Минприроды определить дальнейшую судьбу китов, министр Дмитрий Кобылкин заявил, что надо их выпускать на волю, только посоветовавшись с учеными. Подключились даже ученые с мировым именем, какие как океанолог Жан-Мишель Кусто и его команда.

И единственное, с чем ученое сообщество еще не определилось, это где выпускать – прямо у берегов Приморья или транспортировать туда, где ловили, у Шантарских островов. Но нет, оказывается, владельцы «китовой тюрьмы» не намерены никого выпускать.

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