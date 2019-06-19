Третьего отловщика косаток для «китовой тюрьмы» в Приморье оштрафовали на крупную сумму

Еще одну компанию, выловившую косаток для «китовой тюрьмы» в Приморье оштрафовали. Такой решение вынес Фрунзенский районный суд. ООО «Сочинский дельфинарий» признан виновным в нарушении правил рыболовства. Теперь компании придется выплатить крупный штраф - более 37 миллионов рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

В среду, 19 июня, во Фрунзенском суде Владивостока состоялось заседание по делу ООО «Сочинский дельфинарий». По итогам суд признал компанию виновной в нарушении. Наказанием за вылов косаток еще в 2018 году стал штраф в двукратном размере стоимости водных биологических ресурсов в сумме 37 601 832 рубля без конфискации судна и орудий лова. Информацию об этом подтвердила и местная зоозащитница Нина Зырянова, которая побывала в суде.

Если в течение десяти дней решение никто не обжалует, оно вступит в силу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715397" frameborder="0"></iframe> Судья озвучивает решение. Видео: зоозащитница Нина Зырянова.

К слову, ранее две компании - ООО «Океанариум-ДВ» и ООО «Белый кит» - получили штрафы по такому же сценарию. Дело в отношении четвертого участника - ООО «Афалина» - до сих пор остается в производстве.

Именно эти компании получали разрешение от Росрыболовства на вылов млекопитающих для продажи в Китай. Недавно суд Южно-Сахалинска признал эти разрешения незаконными.

Общественный резонанс привел к проверкам и уголовному делу по факту незаконного вылова косаток и белух. Оказалось, что млекопитающих выловили еще детенышами, некоторым белухам нет и года. В итоге президент Владимир Путин поручил Минприроды определить дальнейшую судьбу китов, министр Дмитрий Кобылкин заявил, что надо их выпускать на волю, только посоветовавшись с учеными. Подключились даже ученые с мировым именем, такие как океанолог Жан-Мишель Кусто и его команда.

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