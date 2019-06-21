2019-06-21T12:14:07+03:00
Общество

Ученые и члены команды Кусто разошлись во мнениях по поводу выпуска узников приморской «китовой тюрьмы»

Российские представители команды Кусто считают, что костаки и белухи не прошли реабилитацию, а домой их везут не тем путем [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Члены научного консилиума раскритиковали заявления российских представителей команды Кусто. Фото: Глеб ИльинскийЧлены научного консилиума раскритиковали заявления российских представителей команды Кусто. Фото: Глеб Ильинский
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Члены команды Кусто, выразили недоверие к операции по выпуску узников «китовой тюрьмы» на волю. По их утверждениям, план спасения не учитывает рекомендаций коллектива известного исследователя. Члены научного консилиума, на котором разрабатывался план спасения белух и косаток, наоборот утверждают, что российские представители команду Кусто были ознакомлены с программой и более того, проголосовали за ее принятие.

Однако российский представитель команды Кусто Татьяна Белей говорит о том, что косаток и белух нужно было везти морем. Это поможет снизить стресс от перегрузки животных из одного транспорта в другой. Она также считает, что перед выпуском морских млекопитающих нужно поместить в вольеры для восстановления после долгой дороги. Причем построены ли «загоны» - ей неизвестно, что вызывает опасения.

Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

По мнению одного из членов команды Кусто, косатки и белухи полностью не реабилитировались Фото: primorsky.ru

По мнению одного из членов команды Кусто, косатки и белухи полностью не реабилитировалисьФото: primorsky.ru

Вторая представительница команды известного исследователя Татьяна Денисенко говорит, что животные не успели реабилитироваться, так как владельцы «китовой тюрьмы» не выполняли рекомендации. В частности, косаток и белух продолжают кормить с рук, а вольеры, в которых они живут, до сих пор не расширены. Также, по ее словам, команда Кусто обеспокоена тем, что животных отпускают в спешке и без какой-либо подготовки.

Члены научного консилиума, в свою очередь, раскритиковали заявления российских представителей команды Кусто.

- Вызывает удивление тот факт, что присутствовавшие на последнем заседании консилиума члены команды и голосовавшие за принятие программы именно в таком виде, сейчас делают заявления о неправильном способе перевозки животных. На заседании было четко представлено каким образом будет производиться транспортировка животных и почему был сделан именно такой выбор. Возможность направить животных морем обсуждалась, но по объективным причинам был предпочтен более безопасный для косаток и белух способ, – сообщил Кирилл Колончин, директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Две косатки и четырех белух погрузили в специальные ванны и поместили в фуры, чтобы довезти до места выпуска. Фото: Глеб Ильинский

Две косатки и четырех белух погрузили в специальные ванны и поместили в фуры, чтобы довезти до места выпуска. Фото: Глеб Ильинский

По его словам, перевозить китообразных на автомобиле намного безопасней. Дело в том, что во время транспортировки по морю косаток и белух могло укачать. Из-за этого дезориентированные животные могли попросту утонуть. К тому же погода на время морского перехода не благоволила переезду морских млекопитающих.

Кроме этого, по сообщению пресс-службы ВНИРО, в принято программе реадаптации косаток и белух было отмечено, что всех животных поместят в специальную базу передержки после того, как доставят до места выпуска. Мормлеков осмотрят ветеринары, а потом введут карантин, чтобы косатки и белухи пришли в себя после долго переезда.

В институте также отметили, что во время загрузки и перевозки узников «китовой тюрьмы» не должно быть много посторонних, чтобы не беспокоить животных. Однако вчера, 20 июня, за первым этапом операции наблюдали журналисты, но с безопасного расстояния.

- Так что говорить о секретности, мягко говоря, неуместно, - добавили специалисты.

Во время «прямой линии» Владимиру Путину показали, как«китовую тюрьму» под Находкой начали расформировывать. Фото: скриншот с видео

Во время «прямой линии» Владимиру Путину показали, как«китовую тюрьму» под Находкой начали расформировывать. Фото: скриншот с видео

Напомним, что 20 июня во время «прямой линии» Владимиру Путину показали, как«китовую тюрьму» под Находкой начали расформировывать. Две косатки и четырех белух погрузили в специальные ванны и поместили в фуры, чтобы довезти до места выпуска. На волю морских млекопитающих отпустят за 1800 километров от Владивостока – в районе Шантарских островов в Охотском море. Путь займет примерно шесть дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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