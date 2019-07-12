Массовый мор пчел в России может перекинуться и на медоносное Приморье

Приморье занимает одно из лидирующих мест в России по производству меда. Поэтому известия о том, что на западе страны сразу в нескольких регионах массово гибнут пчелы, переполошило приморских пасечников, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Называются разные цифры – от 10 до 30 регионов России, где этим летом массово вымирают пчелы. От Смоленской области до Алтайского края пасечники записывают видеообращения к властям, показывают пустые ульи и натурально горы трупов насекомых перед ними. Специалисты проводят исследования, но быстрых результатов они пока не дали.

Местные жители не помнят такого явления в России. Хотя на западе – в Европе и США – подобные проблемы известны много лет. Их называют синдромом разрушения пчелиного роя, или по-народному – «пчелиный грипп».

О страшном явлении мы поговорили с Рамилем Еникеевым, председателем Ассоциации пчеловодов Приморья, а также главой созданной в ноябре 2018 года аналогичной организации, объединившей пчеловодов Дальнего Востока.

- Сложилась катастрофическая ситуация. Масштабы ужасны, в некоторых регионах вымерло огромное число пчел. Скорее всего, мор пчел происходит из-за того, что в этот момент фермеры обрабатывают химией сельхозрастения. В основном рапс, который является медоносным. Пчелы полетели на обработанные химией поля - из-за этого такой массовый мор. Порядка 15 регионов страны подверглись это напасти, - считает Рамиль Еникеев.

По его словам, проблема существует давно, просто с каждым годом масштаб увеличивается из-за увеличения площади посева рапса. В Приморье эту культуру пока не высаживают, но ключевое тут «пока».

- У нас это сейчас невозможно, потому что в основном весь мед производится в тайге. У нас нет таких культур, как на западе, местные сельскохозяйственные культуры не медоносные. Но посадки рапса в Приморье действительно планируются в ближайшие несколько лет – для улучшения севооборота. То есть, возможно, это придет и к нам. Но уже сейчас и департамент сельского хозяйства, и Законодательное собрание разрабатывает, скажем так, превентивные меры по этому вопросу. На той неделе встречались с директором департамента Андреем Бронцем, думаем над созданием алгоритма, чтобы это было безопасно для пчеловодов, - говорит Еникеев.

Начинать нужно с определения активных зон пчеловодства, говорит собеседник «Комсомолки». Это будут в основном таежные районы, где сельское хозяйство менее развито из-за отсутствия площадей и будет меньше угрозы применения сельхозхимии.

- То есть нужно концентрировать пчеловодство в таежных районах, это первое. Второе – это информирование населения. Вообще это и положено по всем ветеринарным правилам, но тут нужен жесткий контроль. Если фермер планирует обрабатывать угодья гербицидами, то он должен за определенный период, хотя бы за неделю уведомить всех, чтобы мы имели возможность вывезти пчел с этого района. Есть сегодня правило, которое обязывает уведомлять в СМИ, но оно очень размытое, потому что можно обобщенно весной уведомить и все. Нужно как-то через администрацию доводить до всех пчеловодов, потому что многие могут просто не узнать, - признает глава Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока.

В последнее время пчеловодству в Приморье уделяется много внимания – от заперта на вырубку липы до учреждения праздника День пчеловода, который будет отмечаться в последнюю субботу августа. В этом году в Анучинском районе уже в четвертый раз состоится краевой Фестиваль меда. В регионе трудится 6,5 тысяч пчеловодов, около 72 тысяч пчелосемей. В год производится порядка 6 тысяч тонн меда (в советское время эта цифра доходила до 15 тысяч тонн). Порядка 30% идет на экспорт в Китай, до 40% продукции отправляется в центральную Россию и СНГ, лишь до трети произведенного остается на местном рынке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сбывается самое страшное пророчество Ванги «про пчел». Трудолюбивые насекомые гибнут в России и по всему миру, как и предсказывала болгарская прорицательница (подробнее)

«Лесной план» спасет приморскую липу. Губернатор Олег Кожемяко добивается максимального запрета на вырубку медоносных деревьев (подробнее)