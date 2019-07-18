Ребенок, пострадавший в смертельном ДТП в Приморье, находится в реанимации

В ужасной аварии, которая произошла на 32 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный, погибло шесть человек. «Тойота Виш» столкнулась с самосвалом – машина превратилась в груду искореженного металла и шансов выжить у тех, кто находился в иномарке в момент ДТП, практически не было. Однако одному пассажиру спастись все же удалось.

В результате страшной аварии удалось выжить ребенку. Его возраст и пол неизвестны. Ребенок в данный момент находится в реанимации в Артемовской больнице. По информации источника «КП-Владивосток», пострадавший получил множественные переломы и ушибы.

- В данный момент врачи находятся рядом с ребенком, о его состоянии пока сказать ничего не могу, знаю, что специалисты говорят: «Жить будет», - рассказал собеседник.

Все погибшие – трое мужчин и три женщины - находились в «Тойота Виш». Их личности устанавливаются.

- Тела еще не доставали из покореженной машины. Я еду на место, чтобы выяснить, из какого населенного пункта погибшие. Авария страшная, на моей памяти такое еще не было, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Виктор Михайлов, глава Шкотовского района.

Очевидцев ДТП, владеющих информацией об обстоятельствах происшествия, ставших свидетелями автоаварии, полиция просит обратиться по телефонам (423)310-408 – дежурная часть ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, (423) 490-491. Также имеющуюся у вас информацию вы можете присылать к нам на почту: kompr.vl@gmail.com.

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