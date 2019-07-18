2019-07-18T11:22:05+03:00
Происшествия

В районе смертельного ДТП в Приморье ограничили движение для авто

Машины могут ездить по одной полосе
Александра ШОПЕНКО
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Большая пробка тянется от Шкотово до ШтыковоБольшая пробка тянется от Шкотово до ШтыковоФото: Предоставлено очевидцем
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Страшная авария произошла на 32 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный. В ДТП погибли шесть человек, пострадал ребенок – он находится в реанимации. В районе автокатастрофы частично ограничено движение для машин.

- Лоб в лоб столкнулись «Тойота Виш» и самосвал «Хово». Кто виноват – будет устанавливать следствие, потому что причины пока непонятны. Сейчас специалисты изучают место происшествия. Подошла спецтехника, чтобы вытащить машины из кювета после того, как место происшествия зафиксируют следователи. Образовалась огромная пробка, в которую попал и я, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Виктор Михайлов, глава Шкотовского района.

В региональной полиции подтвердили, что движение частично ограничено по одной полосе. В районе смертельного ДТП сотрудники ГИБДД регулируют потоки машин. Большая пробка тянется от Шкотово до Штыково.

Очевидцев ДТП, владеющих информацией об обстоятельствах происшествия, ставших свидетелями автоаварии, полиция просит обратиться по телефонам (423)310-408 – дежурная часть ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, (423) 490-491. Также имеющуюся у вас информацию вы можете присылать к нам на почту: kompr.vl@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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