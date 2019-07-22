Тайфун «Данас» в Приморье: во Владивостоке за ночь выпала половина месячной нормы осадков

Тайфун «Данас» уже миновал Владивосток, однако продолжает властвовать в других районах Приморья. В дальневосточной столице стихия бушевала с вечера 21 июля до утра следующего дня. За это время в городе выпало почти 70 миллиметров осадков, а в некоторых районах – свыше 100 миллиметров.

- Во Владивостоке и пригороде за прошедшие вечер и ночь выпало почти 70 миллиметров осадков – это примерно половина месячной нормы для города. Больше всего осадков за аналогичный период выпало в Преображении – почти 105 миллиметров и в Барабаше – 110 миллиметров. Это почти месячная норма осадков для этих населенных пунктов. В Посьете выпало 69 миллиметров осадков, - рассказал «КП-Владивосток» Вкитор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета.

Дожди в Приморье продолжатся и 22 июля, причем местами сильные. Основную мощь тайфун обрушит на восточное побережье – обильные осадки пройдут близ поселков Ольга и Лазо, а также в Дальнегорском районе.

Уже завтра, по прогнозам синоптиков, циклон уйдет из Приморья в сторону Хабаровского края. Температура воздуха во Владивостоке, по данным портала «Примпогода», будет в пределах +19…+23 градуса. Не исключено, что по утрам в дальневосточной столице будет моросить.

Специалисты не исключают, что уровень воды в реках может подняться, из-за чего возможно подтопление низин.

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