2019-07-22T10:47:32+03:00
Происшествия

Поселок Преображение тайфун отрезал от большой земли

Власти Лазовского района перекрыли мост через Соколовку [фото, видео]
Никита ДОЛГОВ
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Река Соколовка разлилась и затопила часть поселка Преображения. Фото: социальные сетиРека Соколовка разлилась и затопила часть поселка Преображения. Фото: социальные сети
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В Лазовском районе Приморья из-за циклона перекрыли мост через реку Соколовку, в результате поселок Преображение оказался отрезан от большой земли, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В связи с поднятием уровня рек в Лазовском районе было принято решение о перекрытии деревянного моста по дороге в Преображение. Подходы к мосту перековали, чтобы вода быстрее уходила в море. Конструкция постройки 60 годов является единственным путем в поселок и на данный момент находится в зоне размытия. При этом властям удалось не допустить его разрушения.

Мост через Соколовку, дорожникам пришлось прорыть каналы и блокировать проезд. Фото: соцсети

Мост через Соколовку, дорожникам пришлось прорыть каналы и блокировать проезд. Фото: соцсети

- Соколовский мост вроде как отстояли, перекопали сейчас дорогу, песок в воду сбрасываем. Проезда пока в Преображение нет. Буквально как 40 минут движение мы перекрыли. На данный момент подмыто еще 6 мостов и смыты грунтовые дороги, - сообщил «Комсомолке» глава Лазовского района Юрий Мосальский.

Река Соколовка и единственный мост на пути в Преображение.

МЧС сообщает, что на другой трассе в Лазовском районе затопило проезд к селам Черноручье, Валентин и Глазковка. Через грунтовую дорогу перелилась речка, и легковые автомобили теперь не проедут. Движение разрешили только большегрузному транспорту.

За прошедшие сутки в Лазовском районе местами выпало до 100 мм осадков. Циклон, вызванный тайфуном «Данас», скоро покинет Приморье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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