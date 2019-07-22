Поселок Преображение тайфун отрезал от большой земли

СЕГОДНЯ 06:07 2019-07-22T10:47:32+03:00

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В Лазовском районе Приморья из-за циклона перекрыли мост через реку Соколовку, в результате поселок Преображение оказался отрезан от большой земли, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В связи с поднятием уровня рек в Лазовском районе было принято решение о перекрытии деревянного моста по дороге в Преображение. Подходы к мосту перековали, чтобы вода быстрее уходила в море. Конструкция постройки 60 годов является единственным путем в поселок и на данный момент находится в зоне размытия. При этом властям удалось не допустить его разрушения.

Мост через Соколовку, дорожникам пришлось прорыть каналы и блокировать проезд. Фото: соцсети

- Соколовский мост вроде как отстояли, перекопали сейчас дорогу, песок в воду сбрасываем. Проезда пока в Преображение нет. Буквально как 40 минут движение мы перекрыли. На данный момент подмыто еще 6 мостов и смыты грунтовые дороги, - сообщил «Комсомолке» глава Лазовского района Юрий Мосальский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721579" frameborder="0"></iframe> Река Соколовка и единственный мост на пути в Преображение.

МЧС сообщает, что на другой трассе в Лазовском районе затопило проезд к селам Черноручье, Валентин и Глазковка. Через грунтовую дорогу перелилась речка, и легковые автомобили теперь не проедут. Движение разрешили только большегрузному транспорту.

За прошедшие сутки в Лазовском районе местами выпало до 100 мм осадков. Циклон, вызванный тайфуном «Данас», скоро покинет Приморье.

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ИСТОЧНИК KP.RU