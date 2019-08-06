2019-08-06T08:01:26+03:00
Общество

На Приморье надвигается тайфун: все службы приведены в повышенную готовность

Удар стихии придется на четверг, 8 августа
Сергей БАЛАНОВ
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ШтормШтормФото: Борис КУДРЯВОВ
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Оперативные службы Приморья приведены в повышенную готовность, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Одновременно на Приморье с севера надвигается атмосферный фронт, а с юга через Японию идет тайфун. По словам главы Приморгидромета Бориса Кубая, в четверг, 8 августа, в южной части Приморья начнутся сильные дожди. Наиболее сильные осадки пройдут во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Партизанском, Лазовском, Хасанском районах. Дожди вызовут быстрый подъем уровня малых рек.

Спасательные подразделения переходят в режим повышенной готовности, а в Уссурийск, Лазовский и Хасанский районы направляется аэромобильная группировка в составе 40 человек и почти десятка техники. Также в Кавалеровский район выехала группа спасателей Приморской поисково-спасательной службы.

- Особое внимание нужно уделить оповещению населения, особенно отдыхающих на морском и речных побережьях края. В населенных пунктах нужно уточнить, где проживают маломобильные, пожилые люди, семьи с маленькими детьми, чтобы в случае необходимости оказывать им помощь в первоочередном порядке, – заявил начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин.

Согласно объявленному ранее штормовому предупреждению, тайфун «Франциско» принесет Приморью очень сильные дожди и ветра 8-9 августа. Стихия вызовет подтопления в наиболее паводкоопасных районах края. Тропический шторм «Франциско» зародился в Тихом океане 1 августа, но уже разросся до колоссальных размеров.

Уже после удар тайфуна дожди разной интенсивности сохранятся в Приморье до конца недели.

Напомним, что тайфун «Франциско» может быть далеко не самым последним в Приморье за это лето. На данный момент синоптики следят за траекторией опасного вихря «Випа», который в начале августа обрушился на Китай и вызвал там мощные дожди со шквалистым ветром. Вскоре вихрь может нацелиться на Приморский край.

Но и на этом список опасных тайфунов, угрожающих нам, не заканчивается. Метеорологи-любители предсказывают формирование в Тихом океане супертайфуна, который, по их расчетам, претендует на звание «тайфун 2019 года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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