«А куда я мог деться?»: фермер из Приморья приютил десятки человек, пострадавших от тайфуна «Кроса»

Ничто так не объединяет, как общая беда. Тем более, когда речь идет о стихии. Против нее все мы бессильны, но можно бороться с ее последствиями. История о большом человеке, живущем в небольшом селе Синельниково-1. Сам он не хотел, чтобы его поступок предавали огласке, «неудобно как-то» - говорит он. Но ведь скромность только украшает. О своих героях нужно знать в лицо. Знакомьтесь – Анатолий Тимчишин – герой нашего времени.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОСЕДИ

Место действия – село Синельниково. Наши дни. Мощный тайфун «Кроса», который обрушился на Приморский край, стал настоящим бедствием для сотен жителей региона. Многие остались без урожая, подтопило и сами дома. В панике люди спасали домашний скот, предметы первой необходимости, ну и, разумеется, самих себя. Пик паводка пришелся на 18 августа. Реки вышли из берегов, а поселки ушли под воду. Кто-то предпочел бежать, а кто-то решил остаться и бороться с паводком.

Такой след оставил после себя тайфун "Кроса" в селе.

Пока многие думали только о себе, фермер Анатолий Тимчишин превратил свой дом в пункт временного пребывания для пострадавших от стихии людей. Здание, в котором жили работники во время командировок, он обустроил в гостиницу. Матрацы, подушки, вещи, еда – всего здесь в достатке. Не пятизвездочный отель, конечно, но зато в безопасности и тепле. А главное – без воды. Всего в «номерах» разместили порядка 40 человек, среди них были и дети. Все они пришли к Анатолию за помощью и получили ее. Вот так, по-соседски. Фермер не взял с соседей ни копейки.

- А куда я мог деться? Все ж свои, друг друга знаем, уже много лет живем вместе, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» фермер Анатолий Тимчишин. – В домике всех вчера и разместили. Он как раз находится на сопке, поэтому вода до него не добралась. Урожай конечно, у всех пострадал. О картошке в этом году и думать не будем. Но самое главное – все живы и здоровы. Есть, чем накормить и напоить. Кукуруза, мясо, вот арбузы вчера привез. Все в целом хорошо, не первый год, как говорится, замужем. К счастью, вода уже начала уходить, поэтому некоторые гости поехали в свои дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726782" frameborder="0"></iframe> Фермер из Приморья приютил десятки человек, пострадавших от тайфуна «Кроса».

Уверены, что никто из соседей Анатолия такой радушный прием не забудет. Каждый из них будет помнить, как фермер спас их от стихии и протянул руку помощи. Так большой человек из маленького Синельниково спас 40 человек.

СТИХИЯ ОБЛИЧАЕТ ГЕРОЕВ

Если бы каждый думал не только о себе, но и о ближнем, наверное, таких Анатолиев было больше. Но зачастую подобные поступки остаются в тени и им не придают должного значения. К счастью, история из Синельниково к ним не относится. Власти оценили поступок фермера. На минувшей неделе на заседании штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций придали значение поступку Анатолия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726783" frameborder="0"></iframe> Власти намерены наградить Анатолия за его поступок..

- Считаю, что таких людей нужно представлять к награде, - отметил Олег Мельников, заместитель главы Приморского края.

О какой именно награде – пока неизвестно. Только вот сам Анатолия о поощрении вообще не думает. Вот, они герои. Благородные поступки совершают бескорыстно. И готовы совершать подвиги снова и снова

- Каждый в селе знает, что в случае чего, можно смело обращаться ко мне. Вместе мы справимся, - улыбаясь, говорит Анатолий.

Конечно, надеемся, что стихийное бедствие покинет Приморье раз и навсегда. В противном случае, знайте - под маской соседа может скрываться герой, способный протянуть руку помощи, кода вы попали в беду.